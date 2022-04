Kris Pol je osetio da je konačno u timu koji može da mu donese titulu i zato ne promašuje!

Izvor: Profimedia

Kris Pol je ponovo pokazao koliko vredi, pošto je Finiks bez Devina Bukera uspeo da dogura do polufinala Zapadne konferencije. U meču Finiksa i Nju Orleans Pelikansa uspeo je da ubaci 33 poena i bude najbolji na terenu, ali je takođe oborio i NBA rekord!

Neverovatni plejmejker koji za sedam dana slavi svoj 37. rođendan imao je perfektno putersko veče, pogodio je svih 14 šuteva iz igre i sva četiri slobodna bacanja! Tako je oborio rekord koji su držali Leri Meknil i Nene Ilario.

Brazilski centar je 2017. godine gađao 12/12 iz igre u plejofu, dok je Meknil to uspeo davne 1975. godine. Kada se računaju i utakmice van plejofa samo je Vilt Čembrlen tri puta bio bolji pošto je šutirao 15/15, 16/16 i 18/18. Ipak, s obzirom da je bio fizički dominantan centar, ti su šutevi bili mnogo drugačiji.

"Super je osećaj. Uvek sam govorio da me je ovaj grad odgajio. Ovo je i za porodicu Grin, to je porodica koja me je pazila svo vreme kada sam bio u Nju Orleansu. Volim vas sve. Lepo je što sam to uradio baš u Nju Orleansu", rekao je Pol kada su ga pitali kako se oseća posle postavljenog rekorda.