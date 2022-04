Nikola Jokić se bori za MVP titulu, a konkurencija su mu Džoel Embid i Janis Adetokumbo. Hoće li odbraniti laskavo priznanje?

Izvor: Profimedia/Youtube/Podcast Inkubator /printscreen

Nikola Jokić je MVP NBA lige trenutno. Hoće li odbranti laskavo prizanje? To je pitanje na koje se odgovor još uvek ne zna. Pojavljuju se razne spekulacije, brojke, potezi, sve što mu uglavnom ide u prilog.

Šta misle ljudi koji su često u njegovom okruženju i kakve su šanse za to? Ispričao je Miško Ražnatovć. Njegov agent je gostovao u podkastu "Inkubator" i nekoliko sati je pričao o raznim temama. Najviše je, očekivano, bilo priče o Nikoli.

Poznati menadžer je otkrio da je na početku sezone bio skeptičan po tom pitanju i da nije očekivao da Jokić može da bude u konkurenciji za MVP trofej.

"Ako mene iznenadi svaki put, mogu misliti šta je za druge. Na početku sezone su me pitali da li može da ponovi, rekao sam da nije realno. Samo desetak ljudi je u istoriji to uradili. Prošla godina je bila neobična, mnogi najbolji igrači su bili povrijeđeni, odigrao je sjajno i postao MVP. Ove godine je nestvaran uspjeh, svi su tu, svi su zdravi. Embida ne volim jer nam je protivnik, ali moramo da priznamo da igra fantastično. Mada, ne kao Jokić. Blizu je toga da bude MVP po svim statističkim parametrima najbolja sezona nekog igrača ikada. Nešto što niko nije mogao da predvidi", počeo je Ražnatović.

Vidi opis JOKIĆ JE MVP, IMA NAJBOLJU SEZONU IKADA! Nikolin agent priznao grešku zbog jedne izjave - tako sam mislio tada! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Arenasport/printscreen Br. slika: 14 14 / 14

Prokomentarisao je detalj sa četvrtog meča serije protiv Voriorsa kada je Drejmond Grin prljavim potezom udario Nikolu.

"U prvom minutu ga je Grin ubo u oko, nema veze sa tim da je išao na loptu, ona je bila dolje. Onda se Jokić vratio posle nekoliko minuta i uradio to što je uradio. Drejmond me fascinira njegovom defanzivom i opet je dobio dva puta preko 30 poena od Nikole. Sam Stiv Ker je rekao da mogu samo da se pomole kada čuvaju Jokića. On ima samo 27 godina i za šest-sedam godina kada bude privodio možda kraju, da će biti prvi na mnogim tim listama. Biće igrač kog će se sjećati i za 50 godina."

Miško ne daje velike šanse Denveru za preokret, imaju zaostatak u seriji od 3:1 i izostanak Džamala Mareja i Majkla Portera juniora. Naredni meč se igra u San Francisku.

"Mislim da nemaju kapacitet za to. Od trojice najboljih dvojica ne igraju cijelu sezonu u Denveru. Golden Stejt je u dobrom momentu, sviđa mi se kako igra i imaju potencijal za nešto više od izbacivanja Denvera. Očekujem da će Voriorsi otići i u finale, pa i da će osvojiti titulu. Malo sam subjektivan, jer mi je tu i Dejan Milojević, kao i Nemanja Bjelica", zaključio je Dejan Milojević.