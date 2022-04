Menadžer Nikole Jokića je dao direktan odgovor na pitanje koje sve zanima. Hoće li srpski centar igrati na Evrobasketu?

Izvor: MN Press

Hoće li Nikola Jokić igrati za reprezentaciju Srbije? Bliži se Evrobasket i svi čekaju da čuju kakve su šanse da najbolji srpski košarkaš bude deo tima.

Spekuliše se o tome iz dana u dan, Nikola je više puta pričao da treba sačekati, ali izgleda da stvari idu u pozitivnom smeru. Bar ako je suditi po rečima njegovog menadžera Miodraga Ražnatovića. On je dobio upravo to pitanje.

U razgovoru za podkast "Inkubator" je jedan od najpoznatijih agenata upitan direktno - hoće li Nikola igrati na Evrobasketu?

"Dogovorili smo se da popričamo o tome kada se sezona završi. U ovom ritmu je. Pričali smo tokom godine, selektor Pešić i Tarlać su ga posetili. Sve što kažem sada će da se prenese u Srbiji i da se tumači ovako ili onako. Šanse su veće nego što su bile prošle godine. To će se brzo znati", rekao je Ražnatović.

Tvrdi da Nikola ima veliku želju.

"Znam da ljudi ne veruju, Jokić želi da igra. Nije kao da mu ne pada na pamet. Izuzetan je sportista i mladić i drugi ljudi to ne znaju, jer ne komunicira, osim posle utakmice ili pre. Nema društvene mreže, ništa. Čovek živi u svom fenomenalnom svetu i to je to."

Potom je ponovo pričao o raznim spekulacijama na tu temu.

"Najviše mi se zamera da ne dam Jokiću da igra za reprezentaciju. To je jedna od top 3 gluposti koje sam čuo. To su izgrađene ličnosti, imaju pod 27-28 godina. Nisu moji robovi pa da im kažem moraš ili ne moraš da igraš. Mi razgovaramo, situacija varira, onda se donese odluka. Nikada nisam nikome rekao da ne igra, niti sam nekoga terao da igra. Predočim im dobre i loše strane i dam mišljenje."

Prošle sezone nije bio deo nacionalnog tima.

"Bio sam na stubu srama jer Nikola nije igrao. Ne shvataju da je igrao 110 utakmica u toj godini, da je bio u 'balonu' da je igrao po 40 minuta, lopta u rukama, da igra sa povredama, da se rađa njegova ćerka. Se to su razlozi zašto nije mogao da igra, a ne zato što mu je neki Miško rekao da ne igra", zaključio je Miško Ražnatović.