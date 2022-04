"Ljudi vide da sam visok i to im je dovoljno. A nikad me nisu gledali".

Izvor: Profimedia

Američka TV mreža "ESPN" objavila je snimak nove košarkaške senzacije iz Evrope, francuskog košarkaša Viktora Vembanjame, koji ima 18 godina i visok je čak 220 centimetara. I nije centar.

Ljubitelji Evrolige videli su ga ove godine kako konstantno igra u najjačem takmičenju, u kojem je protiv Armanija ubacio 18 poena, protiv Žalgirisa 14, Baskonije 10... I to sve u debitantskoj sezoni na najvišem nivou, nakon što je prošlog leta stigao iz Nantera. U tom klubu je zaigrao među profesionalcima još sa 15 godina.

Pored njegove visine, kojom jedini u Evroligi može da parira dominantnom centru Reala Valteru Tavaresu (221 centimetar), posebno impresionira to kako se Viktor kreće i kako zapravo igra na poziciji krilnog centra, šutira, prodire... Na primer, protiv Armanija je ubacio četiri trojke iz pet pokušaja.

Izvor: Profimedia/Irh/DPPI/LiveMedia

Vembanjama je kao dete više voleo fudbal i bio golman, ali se na vreme prebacio na sport u kojem je bilo očigledno da ima mnogo veće šanse. Snažne gene duguje i roditeljima, jer mu je otac bio atletičar i skakač udalj, dok je majka igrala košarku. Takođe, i njegova rođena sestra je profesionalna košarkašica i sa reprezentacijom Francuske osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina.

"Ne interesuje me ono što ljudi primećuju i govore o meni. Moram da ostanem usredsređen na svoju igru i ni na šta više, da bih tako poboljšao svoj napredak. Ljudi vide da sam visok i to im je dovoljno da kažu da sam talenat, a zapravo pišu o meni iako me nikad nisu videli", rekao je Francuz.

U Americi predviđaju da bi mogao da bude prvi pik na draftu 2023. i zaprešaćeni su njegovim atleticizmom i kretnjama.