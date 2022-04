Dušan Alimpijević u opširnom intervjuu za MONDO priča o Željku Obradoviću, Partizanu, Evrokupu, utakmici koja sledi...

Izvor: MN Press

Došao je u novembru 2020. godine na klupu, našao je klub u ogromnim problemima, sada je sve potpuno drugačije i umesto tima koji se bori za opstanak, ekipa juri plej-of u Turskoj i nastavak takmičenja u Evrokupu. Za to najviše zasluge ima jedna čovek - Dušan Alimpijević (36).

Mladi srpski trener je napravio potpuni zaokret u Bursi, od sastava koji je strepeo je stvorio konkurentan tim. Probaće da pokaže to i u Beogradu. U "Areni" će u sredu gostovati Partizanu (20.30 časova), svesni gde dolaze, šta ih čeka i u kakvom ambijentu će igrati, nešto na šta nisu navikli.

Kako je izgledao celokupan period od dolaska, potpisivanja trogodišnjeg ugovora, pa sve do sada. Gde vidi šanse svog kluba u srpskoj prestonici, zašto je Željku Obradoviću doživotno zahvalan, na ta i mnoga druga pitanja je Dušan pričao u opširnom intervjuu za MONDO. Krenuli smo od toga kako je uspevao da nadomesti odlaske najboljih igrača, poput Marijala Šajoka i Alerika Frimena, a da to ne utiče na igru.

"Nije baš normalna situacija da igrači odlaze usred sezone, mada je za svakog trenera pored pojačanja važno i da pogodiš koga 'sečeš. Mi smo imali mnogo tih ’seča’. Kada sam stigao odrekao sam se najboljeg strelca ekipe, kada sam to predložio menadžmentu, prvo su bili malo začuđeni, pa sam im objasnio da ruši timsku hemiju, srećan je kad postigne 20 poena, bez obzira na rezultat tima, a tužan kada postigne samo šest. Bio je to fantastičan potez, pošto smo u okviru budžeta napravili tim koji ima kaakter, borbu, radnu etiku. I, ono što je meni najvažnije otvorenost uma, da dozvole treneru da ih menja, što je za mene stvar broj jedan", počinje Alimpijević priču za MONDO i dodaje da je problem sa inflacijom u Turskoj imao veliki uticaj na budžet.

Januar je bio mesec odluke za klub.

"Praktično smo polovinom januara obezbedili opstanak, napravljen je zaokret. Postojalo je interesovanje na tržištu, što je pokazatelj dobrog posla celog kluba. Odlučili smo da pustmio Brauna u Rišon, Egemena u Efes i Frimena u CSKA. Tu smo dobili besplatnog igrača u vidu Tolge Gečima koji se povredio brzo. Igrao je strašno dobro tih nekoliko utakmica, pa je platio cenu slabije fizičke aktivnosti u Efesu.

NIDAM I ENDRJUZ KAO LIDERI!

Već na prvi pogled se vidi da su lideri Alimpijevićevog tima Endrju Endrjuz (prosek u Evrokupu 13,7 poena, 4,1 asistenciju, 2,3 skoka) i Derik Nidam (12,8 poena, 4,9as, 2,5sk).

"Može da se kaže da su oni naši lideri. Bili su oni tu i kada je Frimen igrao, možda je potencijal tima bio malo ugušen zbog Alerikovog stila igre i 'trošenja' lopte, pa je sve bilo pripremljeno za drugačije funkcionisanje kada je on otišao u CSKA. Napravljena je dobra stvar. Nidama pamtim iz Mornara, kada sam vodio Crvenu zvezdu, sećam se koliko je tada bio opasan. Sećam se da nam je u plej-ofu tada dao veliki broj poena. Imao sam ideju da mu vratim oštricu iz tih dana i prezadovljan sam. Radna etika mu je odlična, ponašanje, nema poroka, vodi računa o svom telu i jedan je od najspremnijih u timu. Možda grešim, ali bih rekao da Derik igra najbolju košarku u karijeri."

Evrokup je putem zvaničnog sajta analizirao sve parove u osmini finala takmičenja. Bursa je opisana kao "tim sa ubitačnim napadom i lošom odbranom."

"To su statistički parametri, slagao se ja ili ne, tako kaže statistika. Niko ne analizira neke stvari, poput toga sa odbranom, a to je da smo četiri utakmice igrali sa pet-šest igrača u rotaciji. Na primer duel sa Cedevita Olimpijom u Ljubljani gde nam je Endrjuz pred sam početak dobio pozitivan test na koronu. Onda sa Virtusom u Bolonji, protiv Burga smo odigrali najgori meč. Ta skraćena rotacija nam je problem, još ako je kriterijum suđenja takav da brzo uđemo u probleme sa faulovima, onda imamo nerešive probleme. Nema tu nekog sakrivanja. Spominjao sam već taj zaokret iz januara, otišla su trojica igrača, jedan se povredio, doveli smo samo Holanda. Odlučili smo se na takav potez, rotacija je skraćena i odbrana zato trpi", pojašnjava Alimpijević.

"KAKO DA PRIPREMIŠ IGRAČE ZA PUNU ARENU?"

Ulogu favorita Dušan prepušta timu Željka Obradovića.

"Naravno da niko ne ide na meč da izgubi. Sportski je nadati se, to je prvi postulat svakog sportiste. Čemu trening i utakmica, ako ne postoji nada. Ukoliko tako ne razmišljaš, bolje da ostaneš kući. U isto vreme naravno treba biti realan. Domaći teren je velika prednost Partizana i time se šanse za iznenađenje svode na minimum."

Neki treneri su pričali da tim za takvu atmosferu pripremaju tako što puštaju sa razglasa ili glasnu muziku ili snimke atmosfere koju prave pristalice crno-belih. Alimpijević ima drugačiju ideju.

"Kako da pripremiš ljude za 15.000 ljudi u Areni? Moraš da doživiš to i da budeš zahvalan Bogu što je to doživeo. Smatram da je ta vrsta pritiska privilegija našeg posla. Bolje je da bude tako nego da igraš pred praznom dvoranom. Pričamo o tome, znaju šta je Partizan i šta nosi sa sobom. Objasnićemo mi njima, razgovaraćemo. Dobra je stvar što nam ne dozvoljava ovaj period da se spremimo za svašta nešto. Činjenica je da ću možda bolje ja da ih pripremim nego neki strani trener, jer dobro poznajem sve to i znam kako je igrati tamo."

Usled promene pravila u Evrokupu nema više prilike za popravni, igra se samo jedan meč u nokaut fazi. Svoje viđenje toga dao je i srpski stručnjak.

"Za onog ko pobeđuje je fantastično, za onog ko gubi je katastrofa. To je najpametnije što mogu da kažem. Cela sezona može da stane u jednu utakmicu. Kada je bio taj sastanak u Barseloni, pričali smo o tome, to daje šansu klubovima sa manjim budžetom da osete taj plej-of i da malo priprete favoritima. Ako si u jednoj utakmici nemaš pravo na grešku, nemaš ispravku. Može da se desi loš dan, pritisak, kovid ili neka povreda tima koji je favorit, mnogo toga može da napravi problem. Sa stanovišta nekog fer-pleja prema sportu, ljudi koji ulažu cele godine, sa njihove tačke gledišta to nije najbolja ideja. Drugi ugao je da si sa tri utakmice u finalu Evrokupa. Ima stvari i za i protiv, zavisi sa koje strane gledate."

"ŽELJKA NE MOŽEŠ DA IMITIRAŠ, MOŽEŠ DA BUDEŠ SAMO BLEDA KOPIJA"

Otkrio je Alimpijević da je gledao dosta utakmica u regionalnom šampionatu i da je dobro upoznat sa kvalitetima Partizana.

"Pratio sam ABA ligu dosta ove godine, skoro sve utakmice sam ispratio. Ima tu potencijala i za budućnost, nema previše formiranih igrača ako izuzmemo Ledeja, Lesora i Pantera kao prvog strelca, to su tri formirana igrača sa evroligaškim rolama i iskustvom i oni prednjače. Imaju zdravu, dobru energiju, disciplinu, karakter od ostatka ekipe koji je željan dokazivanja, motivisan, sa jasno definisanim ulogama. Oni će gotovo izvesno završiti drugi u ABA ligi, drugi su bili u grupi u Evorkupu. Sa nekog stanovišta se pričalo da moraju da pobeđuju, osvajaju, ali ja smatram da to nije tačno. To je sve novi projekat, Željko je tek došao. Zašto se podrazumeva uspeh u prvoj godini ako se postavlja neka vizija za budućnost? Ponavljam, tu su lideri i ostatak tima koji to prati."

Ispričao je Dušan zatim jednu zanimljivu priču o odnosu sa Željko Obradovićem. Zbog toga mu je zauvek zahvalan, a sve se dogodilo kada je Alimpijević otišao iz Crvene zvezde.

"Bio je Željko tada u Fenerbahčeu i zahvalan sam što je pristao i što mi je dozvolio da gledam njegove treninge tokom tog mini-ciklusa. To je nešto što ne možete da naučite ni na jednom seminaru. Taj pristup detaljima, odnos prema svemu, imao sam fantastično iskustvo. Detalji? Bilo bi glupo izdvojiti neke, ima gomila detalja. Najveća stvar koju sam primetio je ta da se i posle svih uspeha, devet evropskih titula, on i dalje menja. Prilagođava se košarci. Za trenera je jako bitno kako će reagovati na određene situacije i promene. Ko god bi pokušao da imitira Željka, bio bi samo jedna bleda kopija."

Pitali smo ga i da li se možda čuo sa Obradovićem kada je saznao da će igrati protiv Partizana i da li je zvao nekoga iz Crvene zvezde za pomoć oko skautinga.

"Bilo bi neozbiljno da razgovaram sa njim posle toga, videćemo se u Beogradu. Pristupićemo tom meču kao i svakom drugom, osim što će sada na klupi rivala biti najbolji trener u istoriji evropske košarke. Što se skautinga tiče, nisam zvao nikoga, imam ozbiljan tim ljudi u mom klubu, oslanjamo se na sebe. Pomoćnici su bili na usavršavanju u Beogradu pre sezone, organizovao sam im gomilu sastanaka tokom određenog perioda i ispostavilo se to kao fantastična stvar, vratili su se kao bolji treneri."

PREBAČENA OČEKIVANJA I ODNOS SA NAVIJAČIMA

ING Basketbol Süper Ligi’nde play-off’a girme mücadelesi veren Frutti Extra Bursaspor, erteleme maçında evinde Pınar Karşıyaka'yı 84-77 mağlup etti.pic.twitter.com/P1kcNAUuBF — bursasporx.com (@bursasporx)April 13, 2022

Bursa se pored Evrokupa bori i za plasman u završnicu u domaćem šampionatu, imaju tri utakmice do kraja sezone, u subotu su namučili Efes (88:85)

"Mi smo već prebacili očekivanja, pre te prodaje igrača u januaru se pričalo o borbi za opstanak, sada smo blizu plej-ofa. Imamo tri utakmice kod kuće. Rekao bih da možemo i sa jednom pobedom da prođemo, mada sa dve je to sigurno. Dočekujemo Afjon, Gazijantep i direktnog rivala u toj borbi Turk Telekom. Nemamo pritisak, želja postoji za plej-ofom, kada smo već tako blizu. Zato i kažem da nije ni početak ni kraj sveta taj duel sa Partizanom."

U sredu je Bursa savladala Karšijaku (84:77), a na društenim mrežama se pojavio snimak na kom se vidi kako Alimpijević proslavlja sa navijačima. Nešto u stilu Jirgena Klopa, pesnica u vazduh i pokazatelj sjajnog odnosa sa publikom.

"Imamo taj neki lep odnos još od kad sam stigao, sve je nekako došlo samo od sebe. Oni su specifična grupa navijača, to su fudbalski navijači i njihova strast prema klubu je neviđena. Ulaskom sponzora, kompanije "Fruti ekstra" smo se mi odvojili kao košarkaška sekcija, razdvojili smo finansije od fudbalskog kluba, imamo svog predsednika i to nam je dosta pomoglo. Što se proslave tiče, napravili smo tu malu tradiciju posle pobeda, sa tom pesnicom. I to je stiglo spontano. Zaista uživamo svi u ovoj sezoni, ima dosta lepih emocija, zadvoljstva sa svih aspekata. Ponavljam, uživamo i to može da se vidi i oseti na terenu."

"ISPRIČANE PRIČE O ZVEZDI"

Za kraj smo ostavili deo oko Crvene zvezde, kluba koji je Dušan vodio u sezoni 2017/18. Nije želeo sada da se vraća na taj period.

"Stvarno ne bih mnogo o tome sada da pričam, to je bilo pre četiri-pet godina. Sve su to ispričane priče. Mogu da kažem samo da sam ponosan na tu sezonu, za sve ostalo o tome će vreme suditi. Drago mi je što sam tada dao šansu nekim mladim igračima koji i dan danas igraju. Zvezda ima sjajnog trenera Dejana Radonjića koji niže uspehe i treba da se priča o njemu i o sadašnjem timu", zaključio je Alimpijević.