Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović oglasio se o neredima u Kaunasu na meču Evrolige.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Košarkaši Crvene zvezde su u Litvaniji na gostovanju Žalgirisu doživeli velike neprijatnosti, a povodom toga se oglasio predsednik kluba Nebojša Čović.

On je istakao da je klub znao da ih u Kaunasu čeka nezgodna situacija i da je Crvena zvezda uradila sve da do nemira ne dođe.

"Mi smo Evroligi rekli, znajući šta Žalgiris radi otkako je krenula ovakva rusko-ukrajinska kriza da ne možemo u tome da učestvujemo. Da možemo da držimo baner "Stop ratu" što je plemenita poruka, ali mora da bude neutralan", rekao je Čović za TV Prva.

Potom je predsednik KK Crvena zvezda podsetio da na mečevima crveno-belih poruke protiv rata redovno mogu da budu viđene.

"Mi smo to držali na prethodnim utakmicama, bilo je u Beogradu i na LED displejevima i išlo je potpuno neutralno. Tri dana ranije smo rekli Žalgirisu da želimo neutralan baner i rekli su nam da sačekamo odluku i kasnije su nam javili da to neće biti moguće. A onda je krenula haranga protiv Crvene zvezde i Srbije", dodao je on, a onda otkrio šta se desilo sa navijačima crveno-belih u Kaunasu:

"Četiri dečaka iz Švedske su imala dve srpske zastave i oni su izbačeni iz hale, a neke informacije kažu da su te zastave zapaljenje, ali ne znam šta se tu desilo", naglasio je Čović.

Jedna od najvećih provokacija na meču bila je NATO zastava koja se pojavila na tribini. Ipak, sada je on otkrio da se ta zastava pojavila tek u drugom delu meča, a takođe je potvrdio da je Evroliga pokrenula postupak protiv Žalgirisa.

"U prvom poluvremenu nije bila ta spektakularna zastava NATO pakta, to se desilo u drugom poluvremenu. Mi smo sve to prošli, nesrećno smo izgubili, a nakon toga je čovek za monitoring Evrolige napisao izveštaj i Evroliga je pokrenula postupak", otkrio je on.

Vidi opis IZBACILI NAŠU DECU, PA UNELI NATO ZASTAVU! Čović o HAOSU na meču Zvezde: Gde je STOP RATU kad su nas napali? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 8 / 8

A onda je ponovio ono što je već nekoliko puta rekao, da Crvena zvezda nikoga ne tera da nosi neke druge poruke.

"Prvo nas niko ne može da natera da nosimo neki baner. Šta bi bilo da mi na svakom meču teramo nekoga da nosi baner "Kosovo je Srbija". Neka Evroliga donese odluku, pa ćemo videti kolika je njihova otpornost na političke pritiske", smatra Čović.

A onda se vratio na poruku iz Kaunasa i zapitao se kako bi navijači reagovali na to da su košarkaši izašli na teren sa spornim transparentom.

"Mi ne želimo to, bežimo od takve politizacije, a moramo da osluškujemo naše javno mnjenje. Šta bi bilo da smo držali baner, a da smo se vratili. Uopšte se ne stidim takve odluke, odluku su doneli organi kluba, a ne neko lično. Što se mene lično tiče ja sam protiv anti-ruske histerije, to je moj lični stav na koji imam pravo."

Pričao je i o Eronu Vajtu, a onda se osvrnuo na to što se ranije nikada nije pozivali na kraj rata, kada su se dešavali neki drugi sukobi.

"Nije bilo "Stop ratu" od '78 godine kada je ta NATO armada predvođena Amerikancima napala deset zemalja. Nisam video stop ratu kada smo mi napadnuti, bez obzira na to što se Ukrajina tada jako korektno ponašala. Ali Ukrajina sada i Ukrajina tada nije ista zemlja. Ali niko tada nije ništa nosio i sve se to zvalo "Milordni anđeo". Jako puno spinovanja ima, Markale, Račak, pa ovu Buču... Jadan je ukrajinski narod, niko normalan nije za rat, ali ne možete imati selektivnu percepciju. Mi žalimo, držimo se neutralnog položaja i poštujemo principe međunarodnog parava."

Na pitanje da li smatra da politika treba da bude izbačena iz sporta, istakao je da je to nemoguće.

"Politika ne može da se izbaci iz sporta, kao što ni sport ne može da se izbaci iz politike. To je globalni model, ne samo u Srbiji, imaćete stalno stavove navijača na tribinama. Sa tim što je kod nas to dodatno osetljivo jer niko nije odgovarao za ono što nam je urađeno."

A na kraju se osvrnuo i na koreografiju delija koja je izazvala veliku pažnju strane i domaće javnosti.

"To je fudbalska utakmica gde su Delije poslale jednu sjajnu poruku. Svi smo zaboravili da pričamo o Siriji, ko je tao počeo... Srbija je iskeno protiv rata ko god da je rat izazvao. Mi smo mala zemlja u specifičnoj poziciji", zaključio je on.