"Važno mi je da mi saigrači i trener veruju"

Dok Cedevita Olimpija dominira i pobeđuje u nizu, njen lider Jaka Blažič igra sjajno i zbog toga je nagrađen priznanjem MVP meseca u ABA ligi. Prosečno je postizao 16,8 poena po meču, uz po četiri skoka i 3,3 asistencije, a Ljubljančani su pobedili u sve četiri utakmice, uključujući i derbi protiv Partizana u Tivoliju.

"Osećam se sjajno i ceo tim je igrao u dobrom ritmu u poslednjih nekoliko nedelja. Uvek se trudim da uradim sve što mogu na terenu da bi moj tim pobedio. Važno mi je da mi saigrači i trener veruju. Odlični smo kao celina na terenu i moja forma je samo zbir svih navedenih stvari", rekao je kapiten "Zmajčeka".

Blažić je naglasio koliko su bitni dolasci iskusnih igrača Zoran Dragića i Alena Omića.

"Njih dvojica doneli su nam iskustvo, kvalitet i energiju. Falilo nam je svega toga u prvom delu sezone. Jogi Ferel ima iskustvo igranja u NBA ligi, dok je u Evropi i dalje nov, ali igra sve bolje i bolje. I on kao i Dragić i Omić, savršeno se uklapaju u naš sistem", dodao je.

Bivši košarkaš Crvene zvezde ne želi da ide predaleko u razgovoru o ličnim i timskim ambicijama ove sezone.

"Hoćemo da idemo korak po korak. Verujem da možemo da se nosimo sa bilo kojim timom koji će nas čekati u završnici sezone ili u plej-ofu. Važno je da sve to dočekamo u dobroj formi. Igraćemo protiv veoma kvalitetnih ekipa, tako da ne želimo da gledamo predaleko. Važno nam je da ostanemo u sadašnjem trenutku i da mislimo samo na predstojeću utakmicu i svakom momentu".

Na pitanje šta bi mogla da bude prednost Cedevita Olimpije u završnici, Blažič odgovora da je to dobra igra na obe strane terena."Već duže vreme ponavljamo da je naša napadačka igra izvrsna, ali i da igramo impresivno u odbrani. Naša ofanziva nikad nije bila problem, jer imamo mnogo talenta. Kada uklopimo igru na oba dela terena onako kako bi i trebalo, to je opasna kombinacija za naše konkurente i naš zadatak je da nastavimo da tako igramo. Pokušaćemo da održimo izvrsnu formu do kraja sezone", zaključio je Blažič.