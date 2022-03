Jusuf Nurkić nova je žrtva navijača koji su postali sve brbljiviji i provokativniji kada sede u prvim redovima.

Izvor: Twitter/@barstoolsports/Printscreen

Jusuf Nurkić već mesec dana nije izlazio na parket zbog povrede, ali je uspeo da dođe u centar pažnje prethodne noći pošto je tokom gostovanja sa Portlandom u Indijanapolisu ušao u polemiku sa jednim domaćim navijačem.

Tokom incidenta koji se najverovatnije dogodio pre utakmice, a koji je postao vrlo brzo viralan na društvenim mrežama, jasno se vidi Jusuf Nurkić koji prilazi do jednog mladog navijača Indijane i potom mu baca telefon. Sukob nije potrajao dugo, ali je bilo jasno da je centar iz BiH poprilično iznerviran.

Nije jasno šta je uticalo na to da se Nurkić suoči sa navijačem, ali najverovatnije je da su to bile neke reči koje nije želeo da čuje, pa je centar Portlanda odmah želeo to da raspravi sa njim.

Prišao mu je i unosio mu se u lice, a potom bacio njegov telefon. Njegovi prijatelji snimili su čitav incident, u koji se na kraju umešalo i obezbeđenje, a Nurkić nije želeo da pravi veći problem i na kraju je odšetao od grupe mladih momaka željne provokacija.

Podsetimo, prethodno je i i Rasel Vestbruk imao sličan susret sa "brbljivim" navijačem. Indijana je inače razbila Portland (129:98), a nijedan od timova neće u plej-of i u fazi su potpune rekonstrukcije.

Pogledajte snimak incidenta!

Jusuf Nurkic tosses fans' phone



via Zippitydo2/Redditpic.twitter.com/J4aFzA7nVv — BasketNews.com (@BasketNews_com)March 21, 2022