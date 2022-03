"Gledam to što radi i ostajem u čudu!", priznao je u studiju

Izvor: Youtube/ESPN

Da li Nikola Jokić dobija poštovanje koje zaslužuje nestvarnim igrama u NBA ligi? O toj temi povela se kratka polemika u popularnoj emisiji na američkoj TV mreži "ESPN", a sve je završeno spektakularnim pohvalama na račun srpskog asa.

Dok Nikola i ove sezone igra u neverovatnoj formi, nosi Denver i pobeđuje najveće rivale, i čuvena zvezda sportskog novinarstva u SAD Stiven Ej Smit i njegov kolega Džej Vilijams, bivši igrač Čikaga, smatraju da nema dileme oko toga da će opet biti MVP. Međutim, Vilijams je na početku razgovora primetio da se u Americi ne priča dovoljno o Nikoli.

"On je potcenjen i ne poštuju ga. Evo i zašto... Neverovatno je kakve brojke ostvaruje i to redovno, a sve bez Džamala Mareja, Majkl Porter Džuniora. Šesti su na Zapadu i sam ih drži na tom mestu, a gledamo za to vreme da tamo Lebron Džejms postiže 50 i više poena da bi zadržao svoj tim u konkurenciji za plej-in turnir (igraju timovi od 7. do 10. mesta). Kao drugo, vidim kako počinju vesti svakog dana, priča se o Lebronu kako nešto govori, o tome šta radi u biznisu, priča se o Vestbruku, priča se o Embidu, o tome šta je obukao, o tome šta je rekao, kakvu dramu ima sa Benom Simonsom... A kod Nikole Jokića svega toga nema. Nema drame", rekao je Vilijams.

"Zbog toga ne pričamo o njemu na nacionalnom nivou onoliko koliko zaslužuje igrač njegovog kalibra. A čujem ljude da pričaju o tome da je bio prošle godine MVP iako 'nije seksi'. Svi koji govore da on 'nije seksi' ne znaju košarku. Gledajte ga svake večeri, njegova konstantnost, njegovo umeće dodavanja, koeficijent inteligencije. On je čitav napad svog tima. Voleo bih da njegovo ime bude češće izgovarano u glavnim vestima o NBA ligi", dodao je on.

Iako nije saglasan sa Vilijamsom oko toga da li Jokić dobija dovoljno pažnje, Stiven Ej Smit apsolutno smatra da Nikola i ove sezone zaslužuje da bude proglašen za najkorisnijeg igrača lige.

"Ne vidiš te vesti (o Jokiću) jer tad obično verovatno spavaš ili se budiš. Jer očigledno ne gledaš dovoljno moju emisiju. Nikola Jokić je trenutno moj MVP. Ne možeš da potcenjuješ tako igrače kako si pomenuo Vestbruka, niti da zaboravljaš sve šta je on uradio za košarku. A, što se tiče Jokića, on je trenutni MVP lige i sada je moj MVP. Znamo šta on radi, ali često pričamo o stvarima koje nisu u vezi sa košarkom. Pričali smo o Jokiću kad je udario Morisa, jer ga je ovaj udario. Videli smo i kad su njegova braća bila u vestima jer su napravili Tviter nalog samo da upozore Morisa 'Uradio si šta si uradio, naš brat je odgovorio i ostavi ga na miru'. Mislim da je bolje da ih poslušaju. Nećete da ulazite u to. E, tada smo pričali o njima", nasmejao se Stiven Ej Smit.

"Sa druge strane, znamo za Mareja, znamo za Portera Juniora, znamo šta je Jokić uradio. On ne može da skoči sa ulice na ivičnjak, a ne možete da ga zaustavite. Gledam ga u čudu. Ogroman je, samo se nasloni na vas, radi vam šta hoće i niko ne može da ga zaustavi. Da li su protiv njega veći, mali, brži, sporiji, nije bitno - ovog tipa ne možete da zaustavite. I s obzirom na to kako Denver trenutno igra i uz zdravog Džamala Mareja, Denver može sve da osvoji. Jokić je davao 26 poena prošle sezone, dvocifreni broj skokova i asistencija... Ovaj dečko je nerealan".