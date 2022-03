Košarkaši SC Derbija poraženi su od Crvene zvezde u Beogradu 94:84, u 22. kolu AdmiralBet ABA lige.

Crvena zvezda je tako stigla do 18. pobjede u regionalnom takmičenju, dok je SC Derbi na skoru 9-12. "Studenti" su se držali do sredine druge četvrtine, kada je Zvezda serijom 8:0 stigla do plus 11 - 36:25.