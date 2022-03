Čeka nas derbi, a oba tima imaju ozbiljne računice.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević/MN Press

Budućnost i Partizan će od 19:00 odigrati derbi ABA lige koji bi mogao mnogo toga da odluči. U duelu drugog i trećeg na tabeli oba tima žele pobjedu, a Partizan je, s obzirom na tradiciju, u lošijoj situaciji.

Ne samo da gostuju u "MoračI", na jednom od najnezgodnijih gostujućih parketa u ligi, već u Podgorici ne znaju za pobjedu protiv Budućnosti još od 24. marta 2014. godine kada su bili bolji sa 65:61.

Oba tima "jure" Crvenu zvezdu koja je na vrhu tabele, a od ishoda ovog meča mnogo zavisi. Evo i kompletne računice vezane za ovaj duel.

ŠTA HOĆE BUDUĆNOST?

Izvor: MN Press

Pobjedu i to veću od devet razlike! Prije svega im je to potrebno kako bi uhvatili priključak za Partizanom i ostali čak i u trci za prvo mjesto na kraju regularnog dijela u slučaju da pobjede sve mečeve do kraja, a Zvezda kiksne dva puta.

Poraz od Zadra im je napravio veliki problem pa sada više nemaju prostora za greške. Dočekuju prvo Partizan, a kasnije i Zvezdu u "Morači", a putuju na gostovanja FMP-u, Splitu, Derbiju, Ciboni, Borcu i Krki.

Čeka ih mnogo mečeva, a ako hoće sam vrh tabele ne smiju da izgube nijedan. Neće biti lako!

ŠTA JURI PARTIZAN?

Crno-bijeli imaju isti broj pobeda kao Crvena zvezda, ali i odigran meč više. Uz to su za poen lošiji u međusobnom duelu sa crveno-bijelima što praktično znači da su im potrebne dvije pobjede do kraja i dva poraza Zvezda da bi se našli na prvom mjestu na tabeli ABA.

Ipak, to im nije prva briga večeras. Budućnost ima tri pobjede manje, ali i dva odigrana meča manje od Partizana i pobjedom u ovom meču bi mogli da ugroze drugo mjesto crno-bijelima!

U prvom delu sezone u Beogradu je bilo 75:66 za Partizan i crno-bijeli imaju dva cilja u "Morači". Jedan je da pobijede i tako ostanu u trci sa Zvezdom, a drugi je, da ako izgube, to bude sa manje od devet poena razlike.

U tom slučaju bi imali bolji međusobni skor od Podgoričana i u slučaju da na kraju sezone imaju isti broj pobjeda kao Budućnost bili bi ispred njih na tabeli.

A s obzirom na jako težak raspored do kraja i gostovanja Cedevita Olimpiji i Megi, kao i duele sa Mornarom, Igokeom i Cibonom u Beogradu, Partizan nema mnogo prava na grešku.