Nikola Jokić je prethodne noći dominirao i pokazao da je najbolji na svijetu.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je sve bliže novom MVP priznanju pošto je blizu savršene igre ove sezone. To se prethodne noći uverio i Golden Stejt, samo 24 sata pošto se to isto desilo Nju Orleansu...

Sada djeluje da Jokić više ne osjeća ni umor pošto je bio izuzetno raspoložen protiv Voriorsa koji za njega jednostavno nisu imali rešenje. Mogli su samo da se nadaju da će najbolji košarkaš današnjice da ima loše veče, ali to se nije desilo. Ponovo je zabilježio tripl-dabl i vodio svoj tim do pobjede.

DENVER - GOLDEN STEJT 131:124

Jokić je prethodne noći postigao 32 poena (šut 12 od 17 iz igre, 8 od 14 sa slobodnih bacanja), a imao je još 15 skokova i 13 asistencija. Sve to učinio je za 35 minuta na parketu.

Tu se ne završava oda o njegovoj savršenoj partiji. Stigao je do 18. tripl-dabla u sezoni, a za to mu je zapravo bilo potrebno samo 22 minuta na parketu. Sve ostalo bilo je "bonus", a morao je do kraja ozbiljno da odigra kako bi odbio nalet Golden Stejta, trećeg tima Zapada.

Zanimljivo, ovo je prvi put Jokiću da je imao tripl-dabl učinak u bek-tu-bek utakmicama (dan za danom), što je uspjelo samo 13 košarkaša u istoriji.

Ali, koliko njih je imalo 78 poena, 27 skokova i 24 asistencije za 30 sati, uz procenat šuta 72%!?

Jokić je prethodne noći imao najveću pomoć u Džefu Grinu i Monteu Morisu koji su postigli po 18 poena, dok su odlični bili i Rid sa 17, odnosno Rivers sa 15. Dvocifren je prethodne noći bio i sve bolji Kazins sa 13 poena.

S druge strane Golden Stejt je bio bez Karija, Tompsona i Grina, pa su kolo vodili Pul sa 32 i Mudi sa 30.

NBA REZULTATI

Detroit - Atlanta 113:110*

Filadelfija - Čikago 121:106

Majami - Hjuston 123:106

Minesota - Portland 124:81

Dalas - Juta 111:103

San Antonio - L.A. Lejkers 117:110

Denver - Golden Stejt 131:124

Sakramento - Njujork 115:131