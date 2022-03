Iako je napustio Rusiju on nije slobdoan igrač.

Izvor: MN Press

Iako je do sada čak pet košarkaša napustilo CSKA iz Moskve, nisu svi raskinuli svoje ugovore! To je u intervjuu za nemačke medije otkrio Johanes Fojtman.

Nemački centar je zajedno sa Tornikeom Šengelijom, Ifeom Lundbergom i Mariusom Grigonisom napustio "armejce," a sada je otkio da to ne znači da više nije igrač ovog kluba.

"Jednostavno nisam mogao da ostanem u Rusiji i da nastavim da igram kao da se ništa ne dešava. Pogotovo jer ne znamo kako će se situacija odvijati. Ne bih se osećao bezbedno da sam ostao", rekao je Fojtman.

Za razliku od Danijela Heketa koji je raskinuo ugovor, Nemac je i dalje košarkaš tima iz Moskve.

"Prvo da pojasnim ja sam i dalje pod ugovorom sa CSKA do leta 2023. godine. Naravno voleo bih da što pre ponovo zaigram jer se približava Eurobasket. Do tada hoću da budem u top formi. Nadam se da će se uskoro naći neko rešenje iako je rok za transfere u mnogim ligama prošao", dodao je on.

Čak i kada bi se rat uskoro završio Vojtman ne bi želeo da se vraća u Moskvu.

"Čak i kada bi se rat uskoro završio ne bi sve bilo kao ranije. Zbog toga moj agen i ja tražimo dobro rešenje za moj ugovor sa čelnicima CSKA. Ipak ovo je nova situacija za sve, nikada se nešto ovako nije desilo", iskren je Fojtman.