Selektor Srbije izneo upozorenje svima!

Izvor: MN Press

Selektor Srbije Svetislav Pešić dao je u petak mladom Nikoli Đurišiću šansu da debituje za "A" tim u meču protiv Slovačke. Košarkaš Mege koji je ovog meseca napunio 18 godina i potpisao profesionalni ugovor veliki je talenat i oduševio je sve u hali "Pionir". Aplaudirao mu je i veliki Vasilis Spanulis.

Sin nekadašnje kapitenke odbojkaške reprezentacije Srbije, Vesne Čitaković Đurišić dočekao je debi za "A" tim, a Svetislav Pešić je posle njegove dobre igre i sedam poena za 20 minuta pohvalio mladog košarkaša.

"Nije me previše iznenadilo, jer se zna da je on talentovan, ali on je samo talentovan. Ima još puno, puno da radi. Imamo tu i Jovića, daćemo i njemu šansu. I on je isto tako talentovan. Ali, pretvoriti talenat u kvalitet, to je jedan dugi put. Mi mnogo brzo proglasimo talente. Oni jesu talenti, ali talenat može da postane i problem, ako se ne razvija kako bi trebalo", upozorio je Pešić.

Selektor je dodatno pojasnio svoje reči.

"Moć trenera se smanjuje, a moć svih ostalih se povećava i to je u pravljenju karijere mladih igrača jedna opasna stvar. Samo trener može da razvije igrača, a svi ostali oko njih od roditelja i agenata do medija su pomoćnici".

Vidi opis KOLIKO SMO TALENATA UPROPASTILI? I TO SVI ZAJEDNO! Pešića pitali za NAJMLAĐEG igrača, odmah je podigao ton! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 33 1 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 2 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 3 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 4 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 5 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 6 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 7 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 8 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 9 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 10 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 11 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 12 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 13 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 14 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 15 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 16 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 17 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 18 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 19 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 20 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 21 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 22 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 23 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 24 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 25 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 26 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 27 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 28 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 29 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 30 / 33 AD Izvor: MN Press Br. slika: 33 31 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 32 / 33 Izvor: MN Press Br. slika: 33 33 / 33 AD

Pešić je naglasio da bi trebalo svi da budu jako oprezni sa mladim i nadarenim igračima.

"Koliko smo mi tih talenata upropastili? A upropastili smo ih svi zajedno. Imamo dobru saradnju sa tim ljudima iz Mege, a njih pripremamo za Olimpijske igre", dodao je Pešić.

Reprezentacija Srbije će pod Pešićevim vođstvom ovog vikenda otputovati u Slovačku, gde će u subotu igrati protiv domaćina u 4- kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023.