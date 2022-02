Andrea Trinkijeri je na ceni, a od sledeće sezone bi mogao da promeni sredinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Andrea Trinkijeri je prošle sezone uspeo da dovede Bajern do plejofa Evrolige, a ove sezone su Bavarci konkurentni iako su imali ogromnih problema sa povredama igrača i sa koronom.

Bivši trener Partizana je na ceni, a sada izraelski mediji navode da je prva želja čelnika kluba za preuzimanje Makabija.

"Ponos Izraela" je nedavno raskinuo ugovor sa Janisom Sferopulosom koji je ekipu vodio od 2018. godine, a Trinkijeri im je želja za narednu sezonu.

On ima važeći ugovor sa Bajernom do kraja sezone 2022/23, a pošto nema nameru da napušta ekipu usred sezone, a ni Bavarci mu to ne bi dozvolili, za sada će ostati u Minhenu.

Do tada Makabi pokušava da ubedi Odeda Kataša da preuzme ekipu do kraja sezone, a onda bi u pauzi između dve takmičarske godine probali da ubede Trinkijerija da se prihvati posla u Izraelu.