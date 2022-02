Ovako nešto se ne viđa tako često. Košarkaš Lejkersa ni sam nije mogao da veruje šta se dešava.

Izvor: twitter/screenshot/@BleacherReport

NBA košarkaši su često "opkoljeni" navijačima, traže im autograme, slike, uspomenu za ceo život.

Jednu takvu situaciju doživeo je mladi igrač Los Anđeles Lejkersa Ostin Rivs. Momenat koji definitivno nikada neće zaboraviti - potpisao se na šerpu.

Da, dobro ste pročitali. Jedan navijač mu je prišao i tražio da mu se potpiše na šerpu u kojoj kuva pirinač. Ostavio je i Rivsa u šoku, pošto je bilo evidentno da tako nešto nije očekivao, mada ko bi to mogao da očekuje...

"Mogu da se potpišem bilo gde", upitao je Rivs navijača i dobio potvrdan odgovor, pa je zatim dao autogram.

Ostin Rivs (23) je jedno od najprijatenijih iznenađenja u ligi ove sezone, prosečno beleži 5,8 poena, 2,7 skokova i 1,3 asistencije po meču i brzo je postao ljubimac navijača. A, ono što možda niste znali jeste da mu je nadimak "Seljački Kobi Brajant odnosno "Hillbilly Kobi".

"Tako me zovu. U mojoj prvoj godini na koledžu u Oklahomi, asistent na univerzitetu mi je prišao jednog dana i tako me nazvao. Pitao sam ga: 'O čemu pričaš?', a on je odgovorio 'HBK'. Jedan od saigrača je čuo za to i tako je počelo. Tri godine su to govorili, najpre samo u Oklahomi, onda i dalje od toga", nasmejao se Rivs.

Priznao je da ne dolazi baš sa sela, ali da je odrastao na farmi.

"Iz Arkanzasa sam, odrastao sam na farmi usred ničega, tako da mi taj nadimak odgovara", poručio je Rivs.