Srpski košarkaš Nikola Jokić jedan je od kandidata za nagradu MVP.

Srpski centar Nikola Jokić igra nevjerovatno dobro i ove sezone i tako svake večeri viđamo konstantno brilijantne partije i to ne dolazi u pitanje. Nekada to ne bude dovoljno za pobjedu, a nekada bude kao što je to bilo sinoć protiv Detroita.

Denver je slavio 117:111 pred svojim navijačima, a ponovo je Jokić bio "prva violina". Pogled na statistiku rekao bi možda i jedina pošto učinak saigrača ne može da se mjeri sa njegovim doprinosom, što opet nije više nikakvo iznenađenje ako se uzme u obzir koliko problema sa povredama ima Majkl Maloun.

Jokić je meč završio sa 34 poena, devet skokova i osam asistencija za 36 minuta utakmice, a ono što posebno "plaši" su procenti šuta.

On je iz igre šutirao 12 od 19, a od toga je pet promašaja bilo za tri poena...

Talentovana ekipa Detroita nije mogla da ga zaustavi. Njihov "ruki" Kaningem je ubacio 18 poena, kao još i Džozef, Lajls i Stjuart, dok je prvi sljedeći raspoloženi strijelac u Denveru bio Vil Barton sa 14 poena. Bilo bi večeri kada bi to bilo premalo da Denver dođe do pobjede, ali je u noći između nedjelje i ponedjeljka bilo baš taman.

Od srpskih igrača na terenima je postojao još samo jedan predstavnik. Bjelica je sa Golden Stejtom pobijedio Jutu (94:92), a doprinio je sa šest poena, četiri skoka i četiri asistencije.

Taj meč će se ipak najviše pamtiti po Stefu Kariju koji je šutirao 1 od 13 za tri poena, što vjerovatno ne pamti u karijeri...

Bogdan Bogdanović i Boban Marjanović nisu igrali za svoje timove.

MVP chants for Jokic in here !pic.twitter.com/P2iwe2JbWu — Famouslos32 (@famouslos32)January 24, 2022

NBA REZULTATI

Majami - L.A. Lejkers 113:107

Orlando - Čikago 114:95

Toronto - Portland 105:114

Šarlot - Atlanta 91:113

San Antonio - Filadelfija 109:115

Dalas - Memfis 104:91

Denver - Detroit 117:111

MInesota - Bruklin 136:125

Golden Stejt - Juta 94:92