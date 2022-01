Večeras je SC Derbi bio jako blizu da iznenadi Partizan i dođe do najveće pobjede u ABA ligi.

Izvor: MN Press

“Nadam se da će ovakav pristup biti na utakmicama koje su nam potrebne, protiv direktnih konkurenata. Ponosan sam na to kako su igrači igrali poslije svega što smo prošli u posljednje vrijeme reagovali i kakva im je bila energija”, kazao je trener Andrej Žakelj.

“Studenti” su se vratili na teren nakon pauze, tokom koje su osam igrača i dva člana stručnog štaba bili zaraženi koronavirusom.

“Spremili smo utakmicu koliko je bilo moguće, kontrolisali smo veći dio susreta. Na kraju to što se desilo je malo umor, malo koncentracija i u velikoj mjeri kvalitet Partizana”.

Bilo je i nekih spornih momenata sa Kamenjašem.

“Ne mogu to da komentarišem, znaju to Kamenjaš i sudija. To je bila bitna odluka, ali desilo se što se desilo. Moramo da analiziramo, da uzmemo dobre stvari sa ove utakmice i idemo dalje”, zaključio je Žakelj.