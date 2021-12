Dugo je bio NBA zvezda, ali je pomalo pogubio konce otkako je bio u Evropi.

Izvor: Twitter/DimeUPROXX

Virus korona napravio je ogromne probleme u NBA ligi, pa su tako timovi da bi uopšte mogli da igraju utakmice redom krenuli da potpisuju nove igrače.

Jedna od veterana koji je dobio novu šansu u NBA je Greg Monro, iskusni centar koji se nakon nekoliko sezona u Evropi i povezivanja sa Crvenom zvezdom ovog leta vratio u SAD.

Zaigrao je u pobedi Minesote nad Bostonom 108:103 i odigrao odličan meč. Zamalo je stigao do dabl-dabla sa 11 poena i 9 skokova, a uz to je dodao 6 asistencija. Ali, kada su ga posle meča pitali da li poznaje svoje saigrače nasmejao je sve prisutne!

"Ovi momci, bilo je nekoliko njih koje sam morao da pogledam. Neću da lažem, Džejlen Novel je igrao sjajno večeras, ali nisam znao ko je. Svi drugi... Ima još jedan saigrač koga ne znam, neću da kažem ko je", rekao je Monro i svi su prasnuli u smeh.

Novel je bio ubedljivo najbolji pojedinac na meču sa 29 poena i 6 skokova, a on je 22-godišnji bek kome je ovo treća sezona u ligi. S obzirom da je 2019. godine kada je Novel ušao u ligu Monro otišao u Evropu, nije imao priliku da igra protiv njega.

"Svi drugi su bili u ligi nekoliko godina i imao sam šansu da zaigram protiv njih tako da ih znam. Novel je imao sjajan meč, igrao je fenomenalno, ali sam ga prvi put video. Igra je ista, ali se ljudi menjaju", zaključio je snažni centar.