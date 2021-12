Šef struke "pantera" smatra da bolje od ovoga ne može protiv sile kakva je Zvezda.

Izvor: Youtube/ KK FMP Beograd /screenshot

Crvena zvezda je savladala FMP u gostima, a iako je njegov tim izgubio sa 24 poena razlike Nenad Stefanović nije mnogo toga imao da zameri ekipi.

Mladi stručnjak čiji je tim najprijatnije iznenađenje ABA lige istakao je da je ovo maksimum "pantera".

"Ne treba nešto mnogo pričati o Crvenoj zvezdi i kvalitetu koji oni poseduju. Čestitam im na zasluženoj pobedi. Ne mogu da kažem da sam zadovoljan jer smo izgubili kući 24 razlike, ali generalno mislim da smo negde u ovom trenutku dali blizu svog maksimuma", naglasio je Stefanović.

On je pohvalio tim Dejana Radonjića i naglasio da je dovoljno samo nekoliko grešaka protivnika kako bi crveno-beli potpuno preuzeli kontrolu nad utakmicom.

"Ovo je prosto takav protivnik da su dovoljne dve greške u napadu i odbrani i tako par puta i to je to, to je kraj utakmice. Brzo nekako dođe kraj meča. Idemo dalje, mi smo svakako naš cilj odavno ispunili. I za celu sezonu možda, a za ovu polusezonu svakako. Okrećemo se narednim utakmicama gde je realnije da tražimo neku našu šansu. Naredni protivnik konkretno ne, ali u mečevima posle toga da", naglasio je Stefanović.

Moguće je i da je njegov mladi tim jednostavno izgoreo u želji da pokaže što više.

"Sigurno da je to moguće, da smo hteli previše u ovom momentu. Mislim da su svi bili ekstremno motivisani kako i treba da bude protiv prvaka ABA lige. Mislim da smo otvorili utakmicu dobro i neki rezultat na kraju prve četvrtine barem za dva poena trebalo da bude u našu korist. Ali oni vas tako brzo okrenu da vi ni ne primetite da rezultat nije na vašoj strani. Siguran sam da će neki naredni mečevi sa istim protivnicima biti bolji", dodao je prvi čovek struke FMP-a.

Na kraju je naglasio da će i u narednom meču protiv Budućnosti biti teško, ali da su to utakmice u kojima ovakav tim mnogo može da nauči.

"Ja sam momcima i rekao da je ovo super priprema za nas za naredno kolo. Jer igramo opet protiv jakog tima, tako da je dobro što smo imali Zvezdu pa Budućnost vezano. Znači to puno. Videli ste koja je petorka završila poslednjih pet minuta. To su jako mladi momci, imaju po 19-20 godina a igrali su po 15 minuta. A i nekim drugima je ovo prvi put da se susreću sa tim nivoom agresije, čvrstine. Ako hoćeš da budeš sa najboljima moraš da trčiš sa najboljima i da igraš sa njima. Značilo bi nam da što češće imamo takve provere, brže bismo napredovali", zaključio je Stefanović.