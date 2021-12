Martin Šiler se nije dobro proveo u Žalgirisu, a evo kakvo je njegovo iskustvo.

Martin Šiler je prošle godine vodio Žalgiris, a iako je doneo titulu u domaćem prvenstvu na startu ove godine je otpušten posle dva poraza u Evroligi.

To mu je bio drugi samostalni posao u karijeri nakon što je vodio razvojni tim Jute u G ligi tri godine. Sada je pričao o razlikama između trenerskog posla u Americi i Evropi.

"Nakon uspeha koje sam kao trener imao u razvojnoj ligi naravno da je očekivano bilo da postanem asistent u NBA. To leto pre dolaska u Žalgiris sam i ja to očekivao. Ali onda se pojavila korona i sa finansijske strane nije bilo lako. Nisam dobio ponude do sredine leta i onda je Žalgiris pozvao" , ispričao je Šiler, koji ipak ceni svoje iskustvo u Litvaniji.

"Bio im je potreban trener, odmicalo je vreme, a njihov skaut me je znao. Onda sam se premestio iz Solt Lejk Sitija u Evropu i imao zanimljivu godinu", ispričao je Šiler.

A onda je jasno pokazao kakva je razlika u poslu sa dve strane okeana. U razvojnoj ligi pritisak rezultata je mnogo manji.

"Impresionirao me je intervju, Evroliga nije za poređenje sa G Ligom u ovom aspektu. Ali dobra stvar u vezi sa razvojnom ligom je da i kada imate skor od 3 pobede i 20 poraza nećete zasigurno dobiti otkaz. Nastavićete da radite ako posao radite kako treba", ističe Šiler.

On je naglasio da svaki poraz u Evropi znači mnogo i da se kada se porazi naređaju odmah dolazi pretnja otkazom.

"Kritikuju vas dosta u razvojnoj ligi, ali zbog grešaka, zbog loše taktike i liderstva. Kritikuju vas u pozitivinom i negativnom smislu, mnogo je drugačije nego u Evropi. U Evropi kada izgubite pet mečeva karijera vam je u opasnosti", iskren je bio Šiler.