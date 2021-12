Tristan Tompson tone sve dublje i dublje.

Izvor: Instagram/_maraleenicholsfitness_/Profimedia

Ne prestaju skandali vezani za Tristana Tompsona. NBA zvezda je već nekoliko puta bila u sred skandala vezanih za očinstvo, a sada je isplivao još jedan.

Neke devojke su prihvatile od njega novac i izvele abortus, neke nisu, a jedna od njih je i Marali Nikols. Ona je personalni trener i porodila se prošlog meseca. Tvrdi da je dete Tompsonovo, a ako je to slučaj to je njegovo treće dete.

"Marali mi je rekla da je bila i sa drugim sportistima i naši uslovi su bili jasni, da se viđamo povremeno i imamo samo neobavezan seks", rekao je Tompson "Dejli Mejlu".

Mediji su otkrili da je on sa Marali kontaktirao preko aplikacije Snepčet i to preko lažnog naloga pod imenom "blkjesus00", u prevodi "crni isus 00".

"Nikada nismo telefonirali, slali mejlove ili poruke jedno drugom, komunicirali smo samo preko snepčeta. Uvek mi je to bio nadimak na snepčetu, a koristili smo ga da sačuvamo privatnost jer snepčet briše poruke čim se pročitaju", rekao je on.

Pogledajte kako izgleda Marali Nikols:

Sa druge strane Marali tvrdi da su se njih dvoje upoznali u Kaliforniji i da su bili zajedno pet meseci pre nego što je zatrudnela. Takođe tvrdi da joj je TOmpson nudio 75.000 dolara da abortira.

"Znaš kako se osećam i to se neće promeniti, neću se uopšte uključiti. Ako misliš da će ti ta beba doneti nov0ac, varaš se. Znaš da se opraštam nakon ove sezone, tako da ćeš dobijati alimentaciju koju daju očevi koji su nezaposleni, a to je u Teksasu nekoliko stotina dolara", navodno joj je rekao, što on naravno poriče.