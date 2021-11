Ajzea Stjuart je rekao šta misli o incidentu, on je i dalje ljut na Lebrona.

Izvor: Streamable.com/Printscreen

Prvo je cio NBA pričao o tuči Nikole Jokića i Markifa Morisa, a onda je na NBA terenu pala krv. To se desilo kada je Lebron Džejms u meču Lejkersa i Detroita udario Ajzeu Stjuarta laktom.

Tada je na terenu nastao potpuni haos, jer je 16. pik drafta iz 2020. godine krenuo da se fizički obračuna sa "Kraljem".

Svi na terenu su morali da ga zaustavljaju kada je krenuo u napad, pošto je trčao u punoj brzini da se osveti za udarac koji ga je raskrvario,

Pogledajte taj incident:

Sada se kako kaže poslednji put oglasio po tom pitanju pošto je istakao da ne želi više da priča o tome. I opet naglasio da smatra da ga je Lebron namjerno udario!

"Ovo će biti poslednji put da pričam o tome. Gledao sam snimak i mislim da nije bilo slučajno. Sada je moj fokus na ekipi i igranju košarke. Neću da taj incident definiše ko sam. Želim da me definiše ono zbog čega me je draftovao Detroit"; rekao je on za "Atletik".

Posle incidenta obojica uključenih i Lebron i Stjuart dobili su kazne i suspendovani su.