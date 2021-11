Debi Svetislava Pešića na klupi Srbije može se okarakterisati kao uspješan, pošto je krilni centar Budućnosti 2,8 sekundi do kraja pogodio za konačnih 101:100.

Izvor: ATA Images/A.K

Nije mogla dugo Srbija da iskontroliše šut Letonaca i do kraja utakmice Letonci su ubacili čak 16 trojki, a prednjačio je Rikards Lomaž koji je dao 33 poena.

Ipak Srbija je imala svog lidera na terenu, kapitena Miloša Teodosića. On nije bio u prvoj petorci, ali je ulazio u igru kada je bio najpotrebniji ekipi i završio je utakmicu sa 21 poenom i 9 asistencija, a upravo je poslije njegovog pasa Marko Jagodić-Kuridža fauliran na 2,8 sekundi do kraja.

Uspio je domaći tim da prelomi meč na svoju stranu uprkos tome što je u finišu ostao bez Alena Smailagića koji je do tada ubacio 15 poena i bio je jedan od najboljih na terenu.

Letonci su uglavnom držali prednost tokom meča, a Srbija je sjajnom igrom u finišu treće četvrtine uspjela da povede sa 77:75 na kraju tog perioda.

Preokrenuli su gsti na početku poslednjeg kvartala i došli do "plus 7" na 86:79, da bi potom uslijedila prava drama. Na minut do kraja bilo je nerješeno 96:96. a onda nakon zakucavana Čavarsa kasniji junak Jagodić-Kuridža je izjednačio.

Na kraju je u penal završnici tačku na meč u svojoj 34. godini na svom debiju stavio krilni centar "plavih" , tako što je nakon pogođenog prvog, namjerno promašio drugo bacanje, kako bi onemogućio goste da organizuju napad.