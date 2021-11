Portugalac je otkrio šta će da uradi za svog igrača u znak zahvalnosti

Izvor: Profimedia/Federico Proietti/DPPI/LiveMedia

Roma je u nedelju pobedila na gostovanju Đenovi (2:0), a Žoze Murinjo je posle utakmice napravio šou.

Nakon što je njegov tim konačno slavio posle tri uzastopna poraza, "Posebni" je u svom stilu objavio koga će posebno da časti za trijumf protiv tima Andreja Ševčenka. Biće to tinejdžer "vučice" i heroj trijumfa - Feliks Afera Đan iz Gane.

Napadač rođen u januaru 2003. dao je dva gola za Romu u završnici utakmice (u 82. i 94. minutu), slaveći je otrčao pravo do trenera Murinja i podsetio ga na obećanje koje mu je dao. Portugalac je objasnio o čemu se radi...

"Objećao sam Feliksu da ću da mu kupim cipele koje mu se mnogo sviđaju, a veoma su skupe i koštaju 300 evra. Dotrčao je do mene i rekao mi da ne zaboravim na to obećanje", otkrio je Murinjo uz osmeh, pa dodao: "Sutra ujutru idem da mu kupim cipele i biće to prva stvar koju ću da uradim".

Izvor: Profimedia

Đan je rođen i odrastao u Gani, a ove godine je došao u Romu iz jedne akademije u Akri. Bio je ovo njegov treći nastup u Seriji A i prva dva gola, koja će dugo pamtiti, kao i Murinjovo obećanje koje bi u ponedeljak trebalo da ispuni.