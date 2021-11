Neverovatne scene u hrvatskom šampionatu.

Izvor: YouTube/Pritnscreen/Jamaica !

Završen je jedan od derbija u Hrvatskoj. Hajduk je pobedio Rijeku na gostovanju posle neverovatne drame (3:2).

Gol za pobedu je postigao Mlakar i to u osmom minutu nadoknade meča. Bio je to početak velikog slavlja na utakmici. Ali, to je prekinuo jedan navijač.

Naime, nepoznata osoba je ul

etela na teren i krenula je ka igračima Hajduka. Eskalaciju sukoba sprečio je šef obezbeđenja gostiju Antonio Vuković. Nokautirao je navijača.

Prema pisanju hrvatskih medija spomenuti navijač je "samo želeo da porazgovara sa igračima". Ubrzo se pojavio i zvaničan izveštaj delegata utakmice.

"Po završetku meča je navijač Rijeke sa Zapadne tribine uleteo na teren, stvorila se gužva, počelo je međusobno guranje, a onda ga je šef obezbeđenja Vuković udario šakom u glavu", napisao je delega Ante Vučemilović.

Sve to se događalo dok je Hajduk proslavljao trijumf sa svojim navijačima, a dvojica fudbalera Rijeke su uletela i sprečila još veće probleme. Doduše, nisu stigli na vreme da spreče nokaut...