Fudbaleri Hajduka ponovo razočarali navijače, a najvatrenije pristalice ovog puta su vodile glavnu reč na kraju meča.

Fudbaleri Hajduka iz Splita gostovali su Slaven Belupu i na tom meču nisu uspeli da osvoje ni bod. Još jedan težak poraz ''Bilih'' (3:2) udaljio ih je od vrha tabele, pa su navijači - popularna Torcida, nezadovoljni dešavanjima napravili skandal.

Splićani sada imaju šest bodova manje od Osijeka, Rijeke i Dinama, dok tim iz Zagreba ima i meč manje od ostalih konkurenata. Oni su u najboljoj poziciji, a Hajduk i pored velikih ulaganja i brojnih zvučnih pojačanja još jednom veoma daleko od titule...

Nakon što su poraženi u Koprivnici, fudbaleri su morali i da odslušaju lekciju. Navijačka grupa ih je pozvala pred tribinu, a oni su nemo posmatrali predavanje koje im je pripremljeno.

Najvatraniji navijači tima iz Splita nezadovoljni su što je ekipa osvojila samo jedan bod u poslednja tri kola i tako izgubila korak za najboljim ekipama u ligi. Da stvari budu još gore, ta tri susreta nisu igrali protiv favorita već Šibenika, Gorice i Slaven Belupa!

Naravno, to nisu prvi incidenti Torcide u ovoj sezoni. Oni su već pevali o ''krvi četnika iz Knina'', a zbog pretnji Nenadu Bjelici da će ga klati zato što je Srbin - pa je on to demantovao, klub je debelo kažnjen.

Ovaj neuspeh došao je u nezgodnom trenutku, pošto se već nekoliko nedelja piše o otkazu za Šveđanina Jensa Gustafsona čije se angažovanje nije ispostavilo kao prava odluka. Nekadašnji selektor mlade reprezentacije Švedske stigao je krajem maja u Split i za sada nije uspeo da napravi rezultat, ali ni pravu hemiju sa navijačima koji imaju veliki uticaj na dešavanja u klubu.

Zato bi Gustafson mogao da dobije otkaz i pre nego što se krene u realizaciju nedavno postavljenog plana. Hajduk je napravio, po ugledu na Partizan, dugoročno rešenje za svoj povratak na vrh hrvatskog fudbala, ali će očigledno biti potrebno vremena za tako nešto.

Za sada ne pomažu ni pojačanja poput Filipa Krovinovića, Josipa Eleza, Jana Mlakara ili Danijela Subašića koji se vratio iz penzije da pomogne klubu.