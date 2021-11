Doskorašnji trener evropskog rivala crveno-belih preselio se u Hrvatsku!

Izvor: Profimedia

Hajduk Split je nastavio "trenersku vrtešku".

Novi trener posrnulog hrvatskog velikana je Litvanac Valdas Dambrauskas (44), Litvanac koji je u oktobru dobio otkaz u Ludogorecu posle poraza od Crvene zvezde.

On je potpisao ugovor sa klubom sa Poljuda do 2024. i preuzeo je na sebe težak zadatak da postavi na stabilne osnove klub koji u poslednjih 16 godina menja trenere u proseku na šest meseci. I to što je Hajduk poslednju titulu osvojio davne 2005. i što je poslednji put bio drugi sve davnije 2012. dovoljno govori koliko će mu biti teško.

Dambrauskas je rođen u Litvaniji 1977, a trener je 14 godina. Počeo je da uči taj posao u akademijama Mančester junajteda, Fulama i Brentforda, a seniorski trener postao je u niželigašu Kingsburi London Tajgersima. Na njihovoj klupi sedeo je od 2007. do 2010.

Potom je bio i selektor kadetske i omladinske reprezentacije Litvanije, u kojoj je 2014. preuzeo Ekranas, pa Žalgiris, sa kojim je do 2017. osvojio tri uzastopne titule.

Litvanac je u Hrvatskoj već poznat sportskoj javnosti, jer je u sezoni 2010/21 vodio Goricu i sa njene klupe prošlog januara preuzeo Ludogorec.