Selektor reprezentacije Srbije sumirao utiske posle velikog uspjeha i plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Fudbaleri Srbije uspjeli su u nedelju uveče da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo, nakon što su herojskom pobjedom nad Portugalom osudili nekadašnjeg prvaka Evrope na paklen baraž narednog marta.

Selekcija Dragana Stojkovića Piksija oduševila je naciju svojom igrom, a on je otkrio i kako je tačno proslavio veliku pobjedu na stadionu "Da Luž".

Piksi je istakao da njemu kao selektoru Srbije uopšte ne treba mnogo vremena da bi svoj tim organizovao onako kako on želi, što se tokom kvalifikacija za Mundijal i videlo.

"Ja imam potpuno jasne ideje i ne treba mi mnogo vremena. Za mene u fudbalu nema tajni. Sa igračima imam odličan odnos i komunikaciju, imamo dobar tim sa pobjedničkim mentalitetom i znamo da možemo da dobijemo koga god hoćemo. Mi možemo svakog da pobedimo. Na meni je da ih samo poguram ka cilju. Ne može vojska da ima lošeg generala. On mora da bude strateg", počeo je Stojković na K1 televiziji, gostujući u emisiji "Uranak".

On je rekao da je prethodnih dana čuo mnogo pohvala na svoj račun, ali insistira da je to uspjeh igrača.

"Ništa ja specijalno nisam uradio. Na terenu ste vidjeli šta sve mogu i šta su uradili igrači. Vidio sam u njima odavno potencijal i postali su jedna zdrava družina, a atmosfera u timu je takva da trener može samo da je poželi. Vrlo je sve jednostavno, slušali su i uradili sve što sam od njih tražio. Moraju da mi veruju jer ja njih ne lažem. Ja vjerujem u svoje instinkte i u ono što radim."

Istakao je da od igrača traži da budu pametni.

"Moramo da budemo pametniji od protivnika i ne treba da nas zanima kako se taj protivnik zove. Nikada nisam prihvatao to što su neki govorili da ne znamo da igramo fudbal. Moramo uvijek da igramo za gol više, a i ako izgubimo – da nas aplauzom isprate sa terena. Moj cilj je da reprezentacija ima ličnu kartu. Da kada dođete na stadion znate da ćete gledati lijep, dinamičan, fudbal u kom se rizikuje. A ne da kažete da ste izgubili dva sata na stadionu."

On je istakao i da njemu nikakav novac nije bio naročit motiv za veliki uspjeh.

"Kada utišate "Da Luž" sa 62.000 navijača - za to se živi! Ja bih sve prodao da odem u Katar, meni nikakav novac ne treba. Taj milion od države, to znači da nas država podržava, to je samo dodatni vjetar u leđa. Igrači nisu znali da će predsjednik doći da ih isprati, samo sam ja znao jer smo se tog dana čuli i dogovorili, ali za taj milion nisam. To su za mene trivije, a vidim da se mnogi time bave. Igrači nisu mogli da veruju da ih je posjetio predsjednik."

Na pitanje zbog čega ga igrači zovu "Mister", Piksi ima jasan odgovor.

"To je internacionalni naziv, tako je zgodno. Mister ili 'coach'. Ne mislim ništa posebno o tome. Pa neće valjda Piksi da me zovu? Kakav Piksi, pa nismo mi drugari, to ne bi bilo u redu."

Dragan Stojković je rekao i da razume euforiju koja vlada u narodu, ali da je u timu ne dozvoljava.

"Razumijem euforiju, ali ja sam totalno na zemlji i to tražim i od igrača. Neka se ljudi osećaju lijepo, mi smo uradili divan posao. Voleo bih da kao narod pokažemo jedinstvo u periodu pred nama, baš kao što su ga pokazali momci u Lisabonu. Imamo samo jednu zemlju, a ona je mala, i ako se delimo neće na dobro izaći. Tražim podršku od naroda. Daće momci više od maksimuma ako ih svi podržavamo."

Na kraju, otkrio je i kako je on proslavio pobjedu posle povratka u hotel.

"Bilo je slavlja u svlačionici i moram da im čestitam na ponašanju. Tražio sam da budu džentlmeni i rekao da neću da čujem ciku, vrisku, polivanje šampanjcima... Moramo da pokažemo respekt prema velikom Portugalu, jer je cijela zemlja u suzama i ne smemo svojim ponašanjem da dolivamo ulje na vatru. Prema ljudima u hotelu da pokažemo poštovanje jer nas oni goste i hrane. Rekao sam im: Kada se vratimo u Beograd radite šta hoćete ali do tada budite džentlmeni i sportisti. Ne uzvisi se, hodaj po zemlji. Nemoj previše da letiš, jer ako tresneš to mnogo boli. Ja sam popio jedno pivo u hotelu i to je bilo to. Napravićemo vjerovatno neko druženje i večeru, ali nije to najbitnija stvar", zaključio je Dragan Stojković Piksi.