Njena nevjerovatna kolekcija je dirnula i legendarnog Dragana Stojkovića.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/YouTube/RTV Mag/Printscreen

Fudbaleri Srbije plasirali su se na Svjetsko prvenstvo u Kataru velikom pobjedom u Portugalu, a gotovo svi u srpskoj javnosti nakon tog uspjeha u prvi plan stavljaju selektora Dragana Stojkovića.

I dok Piksi otkriva šta se dešavalo u finišu meča u Portugalu, pojavila se sjajna priča o njegovoj najvećoj obožavateljki iz Obrenovca.

Sandra Ćeran je vjerovatno najveći fan legendarnog Piksija, o čemu svjedoči njena kolekcionarska priča. Ona je tokom prethodnih 30 godina skupljala sve članke i fotografije sadašnjeg selektora Srbije.

Još od perioda kada je Piksi igrao za Crvenu zvezdu, Sandra je o njemu pratila sve što se pojavljivalo u štampi, pisala je školske sastave i gotovo ništa joj nije promaklo u jako dugom vremenskom razdoblju.

U toj svesci koja je jednog dana dospjela i do Piksijevih ruku, Sandra čuva čak i školski sastav koji je o njemu pisala.

"Došao je i taj dan, tata me je poveo na Zvezdin stadion, na Marakanu, gde se skupio veliki broj navijača da dočeka najveću zvijezdu prelaznog roka. Sa nestrpljenjem sam ga očekivala, zamišljala ga na razne načine, bila sve nervoznija… Odjednom, Delije su se uskomešale, svi su se digli sa svojih mesta jer na stadion je, laganim koracima, uilazio on, moj idol, osoba koju sam najviše volela - Dragan Stojković Piksi", pisala je ona.

Sandra je kupovala sve moguće dnevne i sportske listove, magazine i časopise, ne bi li napravila kolekciju o svom idolu. Nikada nije pokušavala da dođe do Piksija, ali je igrom sudbine on došao do nje.

Čak je želio i da otkupi njenu kolekciju.

"Zatražio je da me pozovu i kada smo se čuli on je postavio pitanje ‘Koliko ovo košta?’. Svjesna i zbunjena jer ću da odbijem jednog Dragan Stojkovića Piksija samo sam rekla 'Znate Dragane, ovo je nekako moje'", otkrila je Sandra za RTV "Mag".

Kasnije su se i upoznali, napisao joj je posvetu, a Piksi je i plakao dok je gledao svesku sa svim uspomenama iz svog života.

Koliko je Sandra bila očarana petom Zvezdinom zvezdom govori i to što je u 7. razredu osnovne škole angažovala cijelu školu da glasa za Piksija u "Tempovom" izboru za najljepšeg fudbalera Jugoslavije.

"Tada je izašao članak ‘Najteži paket je bio iz Obrenovca, od jedne Sandre, koja je uz svoj glasački listić priključila i spisak od ravno 800 potpisa svojih drugova i drugarica’. U tom kolu Piksi izbija na prvu poziciju, a ja od Tempa dobijem video kasetu na poklon", ispričala je Sandra.

Pogledajte Sandrinu posebnu priču: