Fudbalska reprezentacija Crne Gore u meču protiv Holandije nema pritisak rezultata, ali ima obavezu da odigra odgovorno, discipilonovano i kolektivno, kazao je selektor Miodrag Radulović.

Izvor: FSCG

Crna Gora i Holandija odigraće sjutra u Podgorici utakmicu devetog kola G grupe kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Radulović je kazao da je predstojeći meč prilika da momci pokažu kvalitet.

"Da protiv najjačeg protivnika koji je gostovao u Podgorici, a uz pomoć navijača, napravimo dobar rezultat i zaokružimo dobru sliku koju smo smo ostavili u prethodnih osam utakmica. Odigrali smo ih u dobrom ritmu, do kraja smo držali koncepciju i raspored", kazao je Radulović na konferenciji za novinare

On je kazao da će odsustvo Stevana Jovetića biti veliki hendikep, podsjećajući da za duel sa Holandijom nije mogao da računa ni na Nikolu Vukčevića, Aleksandra Šćekića i Stefana Mugošu.

"Imam povjerenje u igrače koji mogu da zamijene odsutne", kazao je Radulović.

On je kazao da je Crna Goira i prvi meč u Ajndhovenu odigrala dobro, ali samo do jedanaesterca.

"Pokušaćemo to da ponovimo, ali sada da 90 minuta budemo kompaktni, ali i da ne pravimo greške, jer su oni pogubne protiv takve ekipe. Da igramo mnogo hrabrije nego sto je bilo do sada, jer priznali ili ne - rezultatski pritisak bio prepreka momcima da se oslobode. Sada ga nema i vjerujem da će to pomoći momcima da odigraju bolje", rekao je Radulović.

Govoreći i predstopjećem meču, on je kazao da Holandija ima timski duh, posebno nakon dolaska trenerske ikone Luja Van Gala.

"Posljednjih pet utakmica odigrali su maestralno. Moramo da budemo kompaktni, sa markacijom i srednjim blokom, da neutrališemo protok lopte. Ukoliko to uspijemo, onda ćemo spriječiti i da stvaraju prilike, a tako će i naša šansa biti veća da se napravi rezultat", rekao je Radulović.

Komentarišući još jedan neodlazak fudbalske reprezentacije na celiko takmičenje, Radulović je kazao da momci daju 100 odsto na svakom meču.

"Mi smo jedna od mlađih selekcija, a niko više od njih ne želi plasman na veliko takmicenje. Negdje smo u disbalansu između želja i mogućnosti, ali i ove kvalifikacije pokazale da to uopšte nije nedostižno", rekao je Radulović.

Utakmica na Gradskom stadionu u Podgorici počeće u 20 sati i 45 minuta.

U ostalim mečevima G grupe, u 18 sati u Oslu sastaće se Norveška i Letonija, dok će u isto vrijeme početi duel Turska i Gibraltar.

Holandija je, nakon osam odigranih kola, vodeća na tabeli sa 19 bodova i ima dva više od drugoplasirane Norveške.

Turska je treća sa 15, Crna Gora je osvojila 11, a Letonija pet bodova. Gibraltar je posljednji bez bodova.