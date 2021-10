Aguero je i dalje hospitalizovan.

Izvor: Profimedia/Rafa Huerta/SPP

Dok u Barseloni čekaju dolazak Ćavija, sve je više briga. Nije to samo zbor poslednje rezultata, pošto su remizirali sa Alavesom, nego i zbog zdravstvenog stanja Serhija Aguera.

Argentinski napadač morao je da napusti "Nou Kamp" u 41. minutu utakmice pošto se uhvatio za grudi i požalio da ne može da diše, a nakon što su mu ljekari ukazali pomoć na terenu - Kun je hitno prebačen u bolnicu pošto ovakve stvari, naročito nakon EP, nisu za potcjenjivanje.

Barselona se oglasila i objasnila da je Aguero zbog problema pregledan u bolnici, a sada španski mediji prenose da će napadač provesti nekoliko dana pod nadzorom ljekara.

"Sport" je objavio da je Aguero imao aritmiju, odnosno nepravilan rad srca što mu se dešavalo i ranije u karijeri, ali nikada do sada mu se to nije dogodilo usred utakmice zbog čega je morao u bolnicu na dalja ispitivanja koja će utvrditi zbog čega mu se to desilo protiv Alavesa.

Očekuje se da Aguero bude na ispitivanjima u bolnici sve dok kardiolozi ne budu imali rješenje, pa tako možemo očekivati da će neko vrijeme biti van terena.

Aguero je ovog ljeta stigao u Barselonu iz Sitija, imao je nezgodnu povredu lista, a jedini gol dao je u "El Klasiku".