Džaja je priznao da je bio blizu Reala, kao i koji drugi klubovi su ga zvali...

Izvor: MN Press

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić je privukao veliku pažnju francuskih medija.

Čovjek koji je ostavio dubok trag u Zvezdi, pa potom u Bastiji, je dao opširan intervju za portal "Le corner". Tu je pričao o raznim temama.

Otkrio je popularni Džaja i neke nepoznate detalje iz svoje karijere. Očekivano, fokus je bio na klubu sa Korzike gdje je na 56 mečeva dao 31 gol.

"Dobio sam pozivnicu iz PSŽ-a da igram na turniru koji su organizovali, pozvan je i Johan Krojf. Ilija Pantelić, koji je branio za Parižane, me pitao da pričam sa predstavnicima Bastije koji su bili njegovi prijatelji, takođe mi je rekao da je tamo proveo tri najljepše godine. Otišli smo na ručak poslije turnira i pitali su me kakvu platu očekujem, nisam znao šta da kažem. Pantelić je bio prevodilac i samo mi je rekao da kažem neku cifru, odgovorio sam i posle toga sam se vratio u Jugoslaviju. Bio sam u Zrenjaninu kada su me pozvali i rekli da su predstavnici Bastije u Beogradu. Imao sam 29 godina, otišao bih možda i ranije, ali sam zbog obaveza u vojsci od 15 mjeseci morao da ostanem. Konačno sam otišao na Korziku i tamo sam doživio prelijepe uspomene."

Vidi opis DŽAJIĆ JE JEDNOM NOGOM BIO U REALU! Čuveni Džaja otkrio najzanimljivije detalje, a zbog jedne situacije i danas žali Dragan Džajić Džaja Dragan Džajić - treća Zvezdina zvezda Dragan Džajić: Poslednji gost (1967). 30. 5. 1946. Dragan Džajić Treća "Zvezdina zvezda" i počasni predsednik FK Crvena zvezda, Dragan Džajić i generalni direktor, Zvezdan Terzić Dragan Džajić - 30. 5. 1946. Dragan Džajić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press - arhiva Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Youtube Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press - arhiva, Tomislav Mihajlovic Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Imao je pozive mnogih poznatijih klubova prije nego što je došao u Bastiju.

"Kada sam imao 22 godine javio se Inter, pričao sam sa Faketijem i rekao mu da ne mogu da napustim zemlju u tim godinama. Mogao sam da emigriram, ali se nisam usudio da o tome razmišljam zbog oca. Iskreno, bio sam srećan u Jugoslaviji, igrali smo pred punim stadionima, bio sam popularan, dobro sam živio. Onda je malo falilo da odem u Real. Bio sam jednom nogom tamo. Igrao sam na posljednjem meču Franciska Genta, dao mi je svoj dres, kao da sam njegov nasljednik. Međutim, sudbina je imala drugačije planove. Morao sam u vojsku. Kasnije se javio i Real Madrid."

Džajić protiv Kamača. Izvor: YouTube

Postoji jedan stvar zbog koje žali u karijeri. Bilo je to u Kupu evropskih šampiona 1971. godine. U prvom četvrtfinalnom meču protiv Karl Cajs Jene su crveno-bijeli izgubili (3:2), a u samoj završnici meča je Džajić dobio crveni karton iako nije učestvovao u koškanju. Suspendovan je na četiri meča. Zvezda je prošla Jenu, pa je dobila Panatinaikos u prvom polufinalnom meču (4:1), ali su u Grčkoj izgubili sa 3:0 i ispali. Ko zna kako bi to izgledalo da je Džajić bio na terenu.

"Žalim što nisam osvojio Evropu sa Zvezdom. Igrao sam najbolji fudbal. Dobio sam crveni u Jeni iz razloga koji mi je i dan-danas nepoznat. Igrali bismo u finalu sa Ajaksom da smo dobili Panatinaikos. Teško mi je da gledam te mečeve i sada."

Na kraju razgovora su ga uporedili sa Peleom.

"Pele je po meni najbojli igrač ikada. Kao što sam rekao da je Zvezda jedan veliki simbol, tako je i Pele. Bilo je mnogo dobrih igrača posle njega i to je dobro za fudbal, ali će u mom srcu Pele zauvek biti najbolji", završio je Džajić.