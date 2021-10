Legendarni Nemac je govorio o saradnji sa Žozeom Murinjom na "Old Trafordu".

"Srpski zet" Bastijan Švajnštajger trenutno uživa u sportskoj penziji nakon završetka igračke karijere, ali uživa i u braku sa nekada najboljom teniserkom sveta Anom Ivanović.

I mada je u penziji, Nemac je rešio da se podsjeti svojih fudbalskih dana, a tom prilikom je "pecnuo" Žozea Murinja.

Legenda Bajern Minhena prisjetila se perioda kada je igrao za Mančester junajted u smiraj svoje karijere, došavši upravo iz njemačkog velikana.

On je tamo sarađivao sa Žozeo Murinjom, ali nije imao mnogo uspeha. Malo vremena je provodio na terenu, a čak je nakratko bio i prebačen u drugi tim.

"Nisam igrao puno kod njega, nažalost, ali i dalje ga poštujem. On je veliki trener koji je osvojio mnogo trofeja", počeo je "Basti" za "BBC".

"Bila je čudna i teška situacija, jer mi nikad nije zapravo objasnio zašto ne igram. Možda je to bilo jer sam igrao kod Pepa Gvardiole i igrao sam Gvardiolin fudbal, koji mu se ne dopada", rekao je Nemac.

On je otkrio da je Portugalac potencijalno takođe bio razlog za odlazak drugog igrača iz kluba - Zlatana Ibrahimovića.

"Uprkos tome mi se svidjelo kako je Murinjo radio. Naravno, stil igre je drugačiji, mislim da je Zlatan zato otišao. Nije toliko bilo do fudbala, već što je bio vrlo direktan. Ali on je bio uspešan u svojim klubovima, samo je to bio čudan osjećaj", zaključio je Švajnštajger.

On je iz Junajteda otišao u martu 2017. godine, preselivši se u Čikago Fajer, u kojem je i završio igračku karijeru.