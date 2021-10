Ne zove vas holivudska glumica svakog dana, ali nekada morate da kažete "ne".

Izvor: Instagram/salmahayek/Profimedia

Meksički fudbaler Edson Alvarez (23) igra vrlo dobro za Ajaks već pune tri sezone, a malo je falilo da ovog ljeta napusti Amsterdam i to sve zbog daleko poznatije zemljakinje koja se proslavila u Holivudu!

Naime, poznata glumica Salma Hajek (55) ponudila je Alvarezu ovog ljeta mogućnost da promijeni sredinu i potpiše za francuski Ren, međutim meksički fudbaler je ipak odlučio da ostane "veran" Ajaksu, nadajući se da bi nastupima u Ligi šampiona mogao da podigne svoju cijenu i ode u još bolji klub.

Kakva je uopšte veza Rena i Salme Hajek? Ona je supruga vlasnika francuskog kluba, pa je pokušala da se dogovori sa svojim sunarodnikom prije zvaničnog početka pregovora, ali nije uspjela u tome.

Fransoa-Anri Pino (59) je imao ideju da Alvarez pojača Ren, a teško da će pokušati ponovo pošto mu cijena samo skače.

"Bilo je teško da odbijem Ren, ali na kraju nisam sumnjao. Salma Hajek je pokušala da me uvjeri da se predomislim. Kao poznata zemljakinja nazvala me je i pokušala da me nagovori da dođem u Francusku. To me iznenadilo i laskalo mi je, ali moj izbor je Ajaks i to sam joj objasnio", ispričao je Meksikanac za holandski "Telegraf" i dodao.

"Ona je velika i poznata glumica, ogromna zvijezda, zbog svojih holivudskih filmova koji se prikazuju širom svijeta. Izuzetno je cijenim. Ona je primjer jer se kao Meksikanka borila da dođe tu gdje je danas".

Edson Alvarez je ponikao u meskičkoj Americi, a 2019. godine je stigao kod Tadića za 15 miliona eura.