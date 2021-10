Tek sa 40 godina skupio je hrabrosti da progovori.

Patris Evra je nedavno izdao knjigu, a u njoj je bilo priča o Nemanji Vidiću, Kristijanu Ronaldu, otvorio se i po pitanju uvreda koje je dobio u PSŽ-u, a otkrio je i svoju najveću traumu,

Evra je u knjizi prvi put javno rekao da je seksualno zlostavljan kao tinejdžer od strane njegovog nastavnika i direktora škole. Tada mu je bilo 13 godina, a zlostavljanje je bilo svakodnevno.

Naglasio je da je tek nedavno sve priznao majci i da se zbog toga osećao posramljeno.

"Kada sam prvi put izdao knjigu nisam ispričao celu priču jer sam bio posramljen i uplašen šta će ljudi misliti. Sada hoće da kaćem ovo jer ne želim da deca u takvoj situaciji budu posramljena od samih sebe, misleći da nisu hrabri. Nije to pitanje hrabrosti, već mentalne spremnosti. Želim da se postaram da deca imaju hrabrosit da ne okrive sebe, jer sam ja uvek krivio sebe. Ne stidim se da kažem da sam se osećao kao kukavica mnogo godina jer nikada nisam progovorio", počeo je Evra svoju priču.

U svojoj novoj knjizi "Ja volim ovu igru", Evra je detaljno objasnio kako je kada se preselio u novu školu ostao u kući svog direktora u jednom periodu. On bi mu davao da igra video igrice i pomagao mu je sa domaćim zadacima.

"Sada mi je jasno da je hteo da me namami. Verujući da spavam, on bi stavio ruke ispod mog pokrivača i probao bi da me dodiruje. Znao sam da radi nešto loše, pa sam rpobao da ga odgurnem i udarim. Suprotstavio sam mu se, ali sam bio i uplašen, mada nisam smeo da mu to pokažem. To bi trajalo nekih 10-15 minuta i on se nije šalio, pokušavao je da mi skine pantalone. Ništa nije govorio, ali se dodirivao i bio je seksualno uzbuđen onim što se dešavalo", ispričao je Evra.

Evra godinama nije rekao ni reč o ovome, čak ni svojim roditeljima.

"Nikome nisam rekao, bilo me je sramota da pričam sa mojom majkom i nisam znao hoće li mi ona ili neko drugi poverovati. Nisam nikome ispričao celu priču do sad", dodao je on.

Na kraju je zlostavljač uspeo u svojoj nameri...

"Poslednje veče u njegovoj kući, kada je već znao da se vraćam kod svoje porodice, on je konačno uspeo, stavio je moj penis u njegova usta", priča Evra.