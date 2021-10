Upoznajte fudbalera Erika Bothejma koji je u jednom trenutku bio i talentovaniji od Erlinga Holanda, a onda su se stvari promijenile. Da je majstor, podsjetio je protiv Rome.

Izvor: Instagram/erikbotheim/Screenshot

Žoze Murinjo doživeo je sinoć najveće poniženje u trenerskoj karijeri. Malo poznati norveški klub Bode Glimt "uništio" je Romu u Ligi Evrope, da im obrazi još bride!

Bilo je 6:1 za Norvežane, a koliko je Murinjo bio besan najbolje govori njegova izjava posle meča u kojoj se žestoko obrušio na svoje fudbalere "drugopozivce" za kojih je rekao da su daleko nekvalitetniji od sastava Bode/Glimta. Ne znamo koliko se šalio, a koliko bio ozbiljan, ali jedan momak iz norveškog tima se posebno izdvaja.

U pitanju je napadač Erik Bothejm (21) koji je sinoć bio zaslužan za pet od šest golova Bode/Glimta.

Postigao je golove u 8. i 52. minutu, a asistirao je za još tri pogotka svog tima. Zapravo, samo u posljednjoj akciji Solbakena i Pelegrina njegovo ime neće biti u statistici, ali ako pitate skaute koji su pratili meč na sjeveru Evrope - u njihovim tefterima nije zaradio ništa manje od "desetke".

Bothejm će već tokom januara biti jedan od najtraženijih igrača iz "malih liga" pošto je u dresu Bode/Glimta, kluba koji igra superefikasan i atraktivan fudbal, postigao već 18 golova i asistirao još za osam.

To je statistika kojom rijetko ko može da se podiči, a već su počela poređenja i sa sunarodnikom Erlingom Holandom, mada mnogi nisu ni znali da su njih dvojica zapravo sjajni prijatelji. Znaju se još od 12. godine i nisu se voljeli, bili su pravi rivali, ali su se u međuvremenu zbližili da su čak zajedno snimili i "rep pjesmu".

Vjerovali ili ne, ali Bothejm je važio za talentovanijeg napadača. Obojica su rođena 2000. godine i zajedno su se borili za mjesto u mlađim kategorijama reprezentacije, a onda su shvatili da ne moraju da budu neprijatelji.

Bothejm je išao na probu u Barselonu kao 11-godišnjak, u profesionalnom fudbalu je debitovao sa 15 u dresu Lina, a odmah ga je kupio najbogatiji norveški klub Rosenborg, međutim ispostavilo se da mu je to bila greška karijere pošto je to značilo da neće moći redovno da igra.

Sve do 2020. godine u norveškom prvenstvu je odigrao tek 500 minuta u dresu Rosenborga, a za to vrijeme je njegov prijatelj i parnjak Holand tresao mreže u Moldeu, Salcburgu i došao do dresa Borusije Dortmund.

Njihovi putevi bili su potpuno drugačiji, sada su svi pričali o Holandu, ali Bothejm nije digao ruke od fudbala ni kada je ostao bez kluba. Potpisao je za Bode i počeo da pogađa baš kao što se davno očekivalo od njega, a to je na svojoj koži osjetio i Murinjo kod koga bi, bar prema njegovim riječima, možda imao i mjesta.

"Holand mi je rekao da idem u Bode/Glimt, da je to najbolji klub za moj razvoj", istakao je Bothejm koji je u rukama trenera Kjetila Knutsena od pupoljka postao cvijet.

Ko zna, možda još stigne da potvrdi da je s razlogom bio "vunderkind", nije kasno.