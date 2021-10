Karim Benzema je u velikom problemu.

Izvor: Profimedia

Jedan od favorita za osvajanje "Zlatne lopte" je Karim Benzema. Partije koje pruža su zaista na vrhunskom nivou.

Međutim, stvari van terena bi mogle skupo da ga koštaju. Suđenje je i zvanično počelo suđenje Francuskoj zbog iznude, odnosno pokušaja da uceni tadašnjeg reprezentativnog saigrača Metjua Valbuenu seks snimkom 2015. godine.

Tako su se na suđenju u Versaju na optuženičkoj klupi našla četvorica osumnjičenih, peti je Benzema koji se nije pojavio. U njegovom odsustvu su svedočili Aksel Angot, Mustafa Zaui, Junes Huas i Benzemin prijatelj iz detinjstva Karim Zenati. Ukoliko bude proglašen krivim francuski centarfor bi mogao da završi u zatvoru na pet godina.

"Ovaj slučaj traje već šest godina. Svi su došli osim Benzeme. Krivo mi je zbog toga, čekamo šest godina i spremni smo da čekamo koliko god treba samo da ovo završimo", rekao je Valbuena, a prenosi "Radio Monte Karlo" ("RMC") koji je prisustvovao suđenju.

Metju Valbuena

Izvor: Profimedia

Prvo se sudu obratio Valbuena i otkrio da mu je Đibril Sise prvi prišao i rekao da postoji taj seks snimak i da je zbog pretnji koje je dobijao odlučio da slučaj prijavi policiji i da nije ni jednog momenta razmišljao da im da pare.

Potom je svedočio Junes Huas koji se, prema izveštaju, toliko zapetljao u lažima, prvo je tvrdio da ne poznaje Metjua, pa je u jednom trenutku objasnio kako je "pozvao Valbuenu kako bi mu pomogao".

"Zašto ste se onda uopšte mešali ako tvrdite da ga ne znate? Da mu učinite uslugu. Zar ne vidite da samo sebe uvaljujete u problem. Prestanite da izmišljate priče kao da ste majka Tereza", izgovorio je sudija kome je prekipelo da sluša Huasa.

Zatim je svedočio Angot koji je, za razliku od Junesa, sve priznao. Rekao je da je "on taj koji je našao seks snimak pošto je radio kao konsijerž". Otkrio je video klip dok je pomogao da se Valbuenin telefon popravi 2014. godine. Priznao je i "da je zvao Valbuenu i tražio od njega da ga zaposli kao IT stručnjaka i da će on obrisati video." Ni njemu sudija nije previše verovao.

Mustafa Zaui

Izvor: Profimedia

Usledila je pauza, pa je svedočio Zaui koji je demantovao sve.

"Nisam ucenjivao Valbuenu, Sise i Huas su to radili. Ja sam ga pozvao kako bih mu pomogao, rekao sam mu da možemo da uništimo snimak, nisam to radio da bih ga ucenjivao", rekao je pred sudom.

Đibril Sise je oslobođen posle detaljne istrage, pošto je utvrđeno da je samo upozorio Valbuenu.

"Istraga policije je pokazala da ste vi osoba koja sve povezuje u ovoj prevari, da ne spominjemo što se bavite i nekim poslovima koji su blago rečeno na granici lagalnih", umešao se sudija.

Na kraju je došao red na Zenatija, jednog od Benzeminih najboljih prijatelja. Valbuena je pre toga rekao da ga je "Benzema pozvao i objasnio mu da se sastanem sa jednim njegovim prijateljem, nije mi rekao ime, ali me je savetovao da se sastanem sa njim. Posle tog sastanka sam shvatio da je Benzema deo svega".

Izvor: Profimedia

Advokat odbrane je to iskoristio pa je pitao Metjua zbog čega nije odmah podneo tužbu protiv Karima.

"Želeo sam da to ostane između nas, da ga zaštitim, da zaštitim reprezentaciju Francuske. Bili smo saigrači i imali smo dobar odnos u reprezentaciji, van terena se nismo viđali. Nadao sam se da ništa od toga neće izaći u javnost. Nije mi otvoreno tražio novac, ali je bilo jasno da ne želi da mi pomogne i da je ozbiljan u tome. Naglasio je da se Evropsko prvenstvo bliži. Da sam znao da je Benzema deo svega ne bih podneo tužbu, bez svega ovoga sam mogao da igram na tom Euru", otkrio je Valbuena.

Sve to je slušao Zenati, koji je bio na Benzeminom platnom spisku i zarađivao je 3.000 evra mesečno. Pokušao je da se odbrani, a tada su pušteni kompromitujući snimci poziva između njega i napadača Reala.

"Video sam se sa njim", počeo je Benzema razgovor sa najboljim prijateljem.

"I, šta je bilo", upitao ga je Zenati.

"Ne shvata nas ozbiljno", odgovara Benzema.

"Znači, ne popušta?", izgovara Zenati.

"Rekao sam Valbueni, ako želiš da video bude uništen idi i nađi se sa mojim drugarom. Bez policije i advokata. Sise je uradio isto i njemu je platio", završio je Benzema taj telefonski razgovor.

Izvor: Profimedia

Pokušao je Zenati da se odbrani ponovo pred sudom.

"Da sam pomislio da je u pitanju ucena ne bih umešao Benzemu u ovu aferu", rekao je Zenati.

Na to se tužilac nasmejao i dodao da "odgovor zvuči naivno za nekoga ko je umešan u mnoge druge stvari."

To je iznerviralo Zenatija.

"To nema nikakve veze ni sa čim. Šta je veza? To što sam osuđen za oružanu pljačku i trgovinu drogom! Ovaj razgovor sa Benzemom je bio samo prijateljski, šalili smo se. Sada kada čujem shvatam da je glupo, ali nismo prešli nikakvu crvenu liniju", tvrdio je Zenati.

Tada se ponovo umešao sudija i pustio drugi snimak na kom se čuje Zenati kako kaže Benzemi "Ako se javi, javi se, ako se ne javi onda može da ide da j**e svoju babu". Sudija ga je upitao da li je normalno da koristi takve reči i da meša Valbueninu baku u razgovoru.

"To je samo značilo da je njegov problem, ništa više", pravdao se Zenati.

Tada se uključio njegov advokat i pokušao dodatno da ga opravda objašnjenjem da "je njegov klijent iskoristio psovku i da je to bilo pogrešno sa njegove strane, ali da to nije bila pretnja, već samo upotreba pogrešne reči."

Izvor: Profimedia

Njegovo svedočenje je, prema tekstu RMC izgledalo kao smejurija, posebno zbog konačnog objašnjenja koje je dao.

"Ja sam bio treći individualac u celoj toj priči, uveli su me u sve to, kasnije, a počelo je mnogo ranije. Ja sam bio naivan", zaključio je Zenati.

Suđenje je tek počelo, a ako je suditi po prvom danu teško će uspeti da se opravdaju. Navodi se i da postoji još snimaka i razgovora koji će tek biti predstavljeni pred sudom.