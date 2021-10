Lionel Mesi je prvi put otvoreno pričao o svojoj odluci da karijeru nastavi u PSŽ-u.

Izvor: Profimedia

Lionel Mesi je ove sezone zaigrao za PSŽ zajedno sa Kilijanom Mbapeom i Nejmarom, ali to nije bio njegov plan. U velikom intervjuu otkrio je da je želeo da ostane u Barseloni.

Zapravo je uprava kluba odbila da potpiše ugovor sa njim iako je pristao na smanjenje plate od 50 odsto, a nedavno je Đoan Laporta pričao o tome kako se nadao da bi Mesi mogao da igra za džabe!

"Kada sam se vratio u Barselonu sve je postalo jako komplikovano. Bio sam spreman da počnem novu sezonu u Barsi i onda sam se bez ikakvog plana našao u Parizu", otkrio je Mesi.

On se posle osvajanja Kopa Amerike sa Argentinom došao u Barselonu da potpiše ugovor, a u klubu ga je dočekalo odbijanje! Nisu ga više želeli.

"Vratio sam se u Barselonu da se spremim za sezonu i iskoristio nekoliko dodatnih dana odmora koje mi je dao Ronald Kuman. Imao sam ideju da potpišem ugovor i da nastavim da treniram odmah i mislio sam da je sve rešeno. Da je ostalo samo da potpišem ugovor. Ali kada sam stigao u Barselonu rekli su mi da je to nemoguće, da ne mogu da ostanem i da moram da nađem novi klub, jer Barselona ne može da me plati. To mi je promenilo planove", iskren je Mesi.

Planirao je da završi karijeru u jedinoj ekipi za koju je igrao, ali to nije bilo moguće.

"To je bilo jako teško za prihvatanje, morao sam da napustim kuću i moja porodica je morala da se preseli i preokrene svoj život. Kada sam se opraštao bilo je veoma teško. Bio sam zajedno sa porodicom odlučio da ostanem u Barseloni", dodao je Mesi.

Na kraju se sa PSŽ-om vrlo brzo dogovorio.

"Počeo sam da mislio o mojoj budućnosti i PSŽ mi je ponudio da im se pridružim. Oni imaju fantastičan tim koji može da osvoji mnoge titule u narednim godinama, a uz to sam dobio novo životno iskustvo. Dobio sam i druge ponude, ali moram da priznam da sam se brzo dogovorio sa PSŽ-om, iako je sve moralo da se završi preko noći. Ubedio me je njihov projekat", završio je Mesi.