Našu fudbalsku reprezentaciju očekuju dva meča u ovom ciklusu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. "Sokoli" gostuju u oba navrata, ali u znatno drugačijim ulogama, najprije favorita, a potom ekipe u donekle podređenom položaju.

Izvor: MONDO/Bojan Stanišić

Uz kapitena Stevana Jovetića, jedna od naših glavnih napadačkih uzdanica jeste napadač korejskog Inčona, Stefan Mugoša.

“Svi smo fokusirani na prvu utakmicu (Gibraltar) koja je jako važna – favoriti smo, ali moramo to da dokažemo i na terenu. Moramo da odigramo dobru, kvalitetnu utakmicu, da pobijedimo i napravimo dobru uvertiru za Norvešku”, kazao je Mugoša.

Ovo će našim reprezentativcima biti drugi, a Mugoši prvi meč, koji je duel Pod Goricom propustio zbog strogog covid protokola.

“Igrali smo već sa njima, sada će to biti malo drugačija utakmica zbog vještačkog terena, ali moramo da budemo strpljivi i da iskoristimo šanse koje nam se ukažu. Nemamo pravo na grešku. Teško je igrati protiv ekipe koja se brani sa deset igrača, ali kao što sam rekao – moramo da budemo strpljivi, jer u većini utakmica tokom ovih kvalifikacija rivali su Gibraltar otvarali u drugom poluvremenu. Nadam se da bi nas neki rani gol podigao još više i da bismo tu utakmicu mogli da privedemo kraju bez stresa”, rekao je Podgoričanin.

Crna Gora ponovo neće biti kompletna, nakon Stefana Savića otpao je i Marko Simić, pa će selektoru biti znatno sužen izbor u štoperskoj liniji.

Naš centarfor se osvrnuo i na to: Nažalost to se dešava često. Eto, koliko sam tu, sedam ili osam godina, nikada nismo bili kompletni, tako da moramo do kraja svi da borimo. Imamo zajednički cilj, a to je pobjeda.