Trener crno-belih otkrio kakva je situacija povodom njegove budućnosti u Humskoj.

Fudbaleri Partizana se spremaju za meč 12. kola Superlige protiv Napretka, a jedna od tema pre tog susreta bila je i da li će u Kruševcu biti navijača crno-belih.

Aleksandar Stanojević je na konferenciji za medije bio iznenađen najavama Napretka da neće biti navijača Partizana, ali je otvoreno govorio i o svojoj budućnosti na klupi crno-belih.

Stanojević se dobrim delom tokom obraćanja medijima dotakao i njegovog mogućeg produžetka saradnje sa Partizanom, otkrivši šta se dešava po tom pitanju.

"Ja sam rekao, sa ljudima iz kluba pričam jednom ili dva puta nedeljno. Uvek ima ponuda, manje ili više ozbiljnih. Ja iz Partizana nikada neću otići zbog neke druge ponude. Ugovor je nebitan, kakav je, šta je. To ćemo lako dogovoriti, a poenta je da mogu da odem samo na kraju ciklusa. Mogu da odem samo ako nije uspešno. Nema potrebe da pričamo o tome", počeo je Stanojević.

On je istakao da je Partizan za njega najvažniji.

"Ja sam valjda nešto uradio u prvom mandatu. Drugo, meni lično smetaju neke stvari koje okrenete ili se spinuju na neki određeni način. Iskren sam uvek, otvoren za razgovor, dajem odgovor na svako pitanje. Navijač Partizana mora da zna šta se dešava. Ima trenutaka kada iskažem emocije, ali samo za Partizan, ja za Partizan imam emociju, to su situacije kada imate himnu na početku utakmice 'Da volim crno-bele'", kaže trener crno-belih,

Stanojević je detaljnije objasnije zbog čega je njemu i njegovom timu podrška navijača važnija i više nego inače.

"Više od 35 godina sam vezan za ovaj klub. To i navijači, nadam se, prepoznaju. Ja sam otvoren za sve ljude, da li me neki vole ili ne vole. Žao mi je što neki ljudi nisu došli da mi postave pitanje, da ih ja pitam isto to. Meni je drago da su navijači prepoznali energiju na terenu. Želeo sam da nam oni pomognu u celoj ovoj situaciji. Ja prema drugim stvarima nemam emociju. Nama ništa ne smeta, kritike su od početka i pozitivne i negativne. Hteli smo otvoreno da pričamo. Ostalo je sve posao. Biće uspona i padova. Umesto zvižduka protiv Flore, mi smo dobili aplauze, krenuli smo bezglavo, znate koliko to znači", zaključio je Aleksandar Stanojević.