Dao mu je šansu kada mnogi nisu verovali da će postati jedan od najboljih u istoriji.

Izvor: MN Press/Profimedia

Prošlo je skoro godinu dana od smrti Dijega Maradona, a postoji osoba koja je u njegovom životu bila veoma važna a da za to uopšte ne zna!

Legendarni argentinski fudbaler preminuo je krajem novembra 2020. godine, a tih dana je to bila jedna od najtužnijih vijesti na svijetu. Dok se cio svijet opraštao od mađioničara sa fudbalskom loptom, Karlos Bilardo (83) ni deset mjeseci kasnije ne zna da je Dijego napustio ovaj svijet.

Informacije o smrti svog najboljeg učenika Karlos Bilardo čuće od dvojice takođe legendarnih argentinskih fudbalera, članova tima koji je davno pokorio svijet. Oni će svom treneru reći da više nema njegovog omiljenog fudbalera.

Plan je da Oskar Ruđeri i Horhe Buručaga, fudbaleri koji su zajedno sa Maradonom a pod komadom Bilarda 1986. godine osvojili Mundijal, saopšte nekadašnjem selektoru Argentine da Dijega Armanda Maradone više nema. Do sada je porodica to krila zbog krhkog zdravstvenog stanja bivšeg trenera, ali je procjena da će on to lakše podnijeti ukoliko čuje od igrača koje je trenirao uticala i na njih da promijene odluku.

Tokom prethodnih deset mjeseci Bilardovi ukućani morali su da požure i prebace televizijski program kad god je bilo riječi o Maradoni ili da sakrivaju dnevnu štampu od njega kako ne bi na taj način saznao da fudbalera koji je nosio 10 u njegovoj reprezentaciji više nema među živima.

Upravo je Bilardo kao selektor Argentine uveo u nacionalni tim čovjeka koji će kasnije postati heroj. Njih dvojica su i nakon saradnje u reprezentaciji ostali prijatelji, a najbliži rođaci baš zato su željeli da poštede Karlosa teške teme o smrti jednog od najboljih igrača ikada.

''Doktor'', kako zovu Bilarda je od 1983. do 1990. godine bio selektor nacionalnog tima, dok je kao direktor reprezentacije radio između 2008. i 2014. godine.