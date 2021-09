Trener crno-belih emotivno govorio na konferenciji posle odlaska ofanzivnog veziste iz kluba! Stavio je tačku na taj slučaj, kao i klub.

Sejduba Suma je napustio Partizan nakon što je javno udario na trenera Aleksandra Stanojevića. Posle tog poteza i odlučne reakcije kluba - trener crno-belih stavio je tačku na taj slučaj.

U razgovoru sa novinarima u "Zemunelu", dan nakon rastanka crno-belih i Gvinejca, Stanojević je na svoj, iskren način završio priču o toj situaciji.

"Ja sam dosta puta komentarisao vezano za njega i ne znam da li sam dovoljno jasan bio. Prvo sve što imam kažem igraču u četiri oka, pa onda sve to isto kažem i na sastanku s igračim, pa onda i javno. Nismo reagovali na prvu loptu, na kraju se desilo ovo što se desilo. Žao nam je svima, nikome ne treba ova situacija. Znamo pravila, znamo kako se funkcioniše ovde, sve je jasno i jednostavno. S druge strane, od mene nećete čuti da bivšeg igrača ili nekoga ko je bio crno-bele boje, komentarišem u negativnom kontekstu. Tako da stavljam tačku na ovu priču, ne želim u bilo kom lošem kontekstu da pričam o nekom ko je bio deo Partizana", rekao je Stanojević.

"TU SAM OD OSAMDESETIH, ZNAJU SE PRAVILA"

Jasno je da čitava situacija i turbulencije utiču i na tim i na sve u crno-belom.

"Naravno da remeti, nije nam pravo, nije pravo da se desi baš u trenutku nekih najvećih problema i situacija. Odvlači nam pažnju, to je jasno, ali šta da radimo. Ovo je surova i teška borba koja će biti neprestana i ići do kraja, a mi nećemo odustati".

Stanojević se potom još jednom osvrnuo na sve što je neposredno prethodilo rastanku sa Sumom.

"Imali smo sastanak, sa njim više puta individualno. Moram i da pojasnim neke stvari. Ja sam došao u Partizan 1985-86 godine, iz Hajduka s Liona. Išao u sam u školu Partizana, imao trenere koji su nas vaspitavali. Branko Rašović, Radomir Antić, veličine koje su vas učile mnogo čemu. Bio sam deo prvog tima gde je bio Ljubiša Tumbaković, koji nas je učio kako Partizan treba da funkcioniše. Dolazio sam i odlazio, bio pomoćnik Đukiću, bio samostalan trener. Svi koji me poznaju, znaju da je uticaj i vaspitanje kako Partizan treba da funkcioniše, onakakav kakav treba da bude", rekao je Stanojević.

"Moji igrači su svesni kako treba da funkcionišemo i šta je naš osnovni zadatak. Prvo je da poštujemo grb i da znamo šta znači nositi taj grb. To je važnije od bilo koje druge situacije. Menjaće se igrači i generacije, ali ovo se nikad neće menjati. Moram da kažem jednu stvar na konto da li su se igrači poremetili sad - vi vidite kako funkcionišemo. Natho nije bio u startnih 11, bio u Novom Sadu, dao je dva gola i pobedili smo meč, posle toga protiv Novog Pazara otvara utakmicu, pa nije igrao protiv Santa Klare, jer sam smatrao da je Suma bolji za tu situaciju, ali Natho dolazi sledeći put i daje gol i energiju".

Trener Partizana još detaljnije je govorio o svom sistemu rotacije, ali i požrtvovanosti onih koji su u timu.

"Imate Rikarda koji ne bira utakmice i igra pod injekcijama, da ne pričamo o igračima iz omladinske škole. Šćekić bude rezerva, da gol protiv Sočija i sledeći put ga ne stavim protiv Santa Klare, ali na sledećoj utakmici pogine za grb Partizana. Imate Jojića koji ne odigra jednu utakmicu, pa onda dođe i reši utakmicu sa Santa Klarom sa Saničaninom. Neca Stevanović odbrani penal proitv Sočija, pa ga nema, pa tek onda u Lučanima bude tu i pogine za tim. Svi idemo u istom pravcu, svi smo zajedno, nema veze ko će igrati, da li Obradović ili Urošević. Onda shvatite kakvi su to momci i koliko je tu Partizan iznad svega i iznad ličnog pokazivanja i dokazivanja".

PORUKA NAVIJAČIMA U HUMSKOJ

Stanojević je imao poruku i za one koji dolaze na utakmice u Humsku.

"Nemojte da hejtujete nikog na stadionu, pogotovo ne decu Partizana, koji su bili tu pre 5, 10 godina i opet će biti tu i za 10 godina. Igramo do koske, idemo do kraja, svaka utakmica nam život znači. Posle četiri godine možemo da budemo konkurentni za titulu i nemojte da nam oduzimate tu pozitivnu energiju... Da ne patetišem, da me ne shvatite pogrešno, duboko smo uzdrmani. Ne znam da li vi kao ljudi koji ste ovde ili navijači, ne vidite tu emociju da pokazujemo kad igramo. Zato, molim vas, dajte nam maksimalnu podršku, nije lako igrati i boriti se svaki sekund", poručio je emotivno trener lidera Superlige uoči nedeljnog meča protiv Spartaka u nedelju od 20.15.