Portugalac je ponovo u centru pažnje.

Izvor: Profimedia

Ispao je Mančester junajted iz Liga kupa posle poraza od Vest Hema, ali tom prilikom na terenu nije bilo Kristijana Ronalda. Portugalac je do sada od povratka u klub redovno postizao golove, ali se nije isticao samo time.

Na jednom meču, menadžer Ole Gunar Solskjer je rešio da ga ranije izvede iz igre, da bi Ronaldo posle toga mimo svog trenera ustao i počeo da daje instrukcije igračima koji su bili u igri. Upravo ovaj detalj je mnogima na Ostrvu zapao za oko.

Postavljala su se pitanja da li je Ronaldo pogrešio što je to uradio pored Solskjera ili je ipak u pravu ukoliko će te njegovim saigračima pomoći. Nakon čitave te epizode javio se i Tim Šervud, nekadašnji menadžer Totenhema.

On je imao vrlo zanimljivu izjavu tim povodm.

"Mogu da vidim Ronalda kao menadžera Mančester junajteda u roku od 18 meseci", rekao je Šervud za "Ladbrouks", najavljujući prelazak u trenerske vode slavnog Portugalca.

"Mislim da je okej to što je Ronaldo bio pored aut linije poput trenera, i mislim da Ole to treba da prihvati. Ako ga ti dovodiš u ovaj klub, ti moraš da znaš šta time dobijaš."

Šervud se pita da li bi sve ovo bio slučaj da je neko drugi menadžer Junajteda.

Izvor: Profimedia

"Ne znam da li bi Ronaldo to radio da je Žoze Murinjo menadžer. Bilo bi veoma drugačije, ali morate i da pitate Ronalda zašto uopšte oseća potrebu da ustane i daje instrukcije igračima."

Šervud kaže da se i Ronaldo u međuvremenu promenio.

"Ovo je potpuno drugačiji Ronaldo od onog koji je bio na Old Trafordu prvi put. On sad zna da je potreban i ako on oseća da treba da stoji pored menadžera i daje instrukcije, onda morate da ga pustite da to radi", rekao je nekadašnji fudbaler Blekburna i kratko vreme menadžer Totenhema.