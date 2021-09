Dušan Vlahović je kratko bio i crveno-beli.

Izvor: MN Press

Dušan Vlahović je prošle sezone zablistao u Seriji A. Postigao je 21 gol, a za sada je ove sezone nastavio sa takvim partijama i pet puta je tresao mreže.

U velikom intervjuu za italijanski "DAZN" sada je otkrio mnogo toga, a između ostalog i to da je za Crvenu zvezdu odigrao jedan meč!

"Crvena zvezda me je zvala da odigram meč za njih. Imao sam ispite i preskočio sam ga u dogovoru sa ocem. Odigrao sam narednu utakmicu, postizao sam golove, a onda sam promašio penal. Ali nisu me odbili zbog toga. Kada je Partizan pozvao slušao sam svoje srce i nisam razmišljao dva puta. Posle šest meseci igrao sam svoj prvi derbi sa igračima za koje sam do tada navijao", rekao je on.

U Fiorentini je i zbog jednog od svojih idola.

"Jovetić je jedan od mojih fudbalskih idola. Kada sam bio mlađi igrao je za Partizan, a onda je došao u Fiorentinu. Postao je kapiten Partizana sa 18 godina, išao sam na stadion da ga gledam. Imao sam dres bez broja, a onda sam isekao broj 35 i zalepio ga na dres. Nije izgledalo previše lepo, ali to je bio njegov broj", istakao je on.

Naravno, nije moglo da prođe bez poređenja sa Erlingom Holandom.

"On je brži od mene, ali što se tiče ostalog možemo da se takmičimo", zaključio je Vlahović.