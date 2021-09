Legendarni Siniša Mihajlović je govorio o osvajanju titule prvaka Evrope 1991. i otkrio neke zanimljive detalje.

Izvor: Profimedia/AFP Photo/UEFA/Harold Cunningham/YouTube/Crvena zvezda/Printscreen

Siniša Mihajlović je trenutno trener Bolonje, ali nekadašnji igrač Crvene zvezde u emisiji "Legende Marakane" govorio je o brojnim zanimljivim temama.

On je pričao anegdotu kako su mu u Zvezdi dva puta ukrali kola, ali i najavio da će jednog dana biti trener crveno-bijelih. Međutim, legendarni Miha je otkrio i šta su igrači Zvezde posle osvajanja Kupa šampiona radili sa čuvenim peharom!

Pričao je Mihajlović i o Dejanu Stankoviću, aktuelnom treneru Zvezde i njegovom velikom prijatelju, ali pažnju je privukla anegdota o tome šta se dešavalo nakon osvajanja Kupa šampiona 1991. godine.

"I sad se naježim, a prošlo je 30 godina. Nema tih para kojim mogu da se kupe te emocije, nismo bili svjesni. Ali, što je više odmicalo vrijeme, sve više smo shvatali koliko je to bilo važno. Od Surčina do stadiona i sa jedne i sa druge strane, ljudi uz ulicu u četiri-pet redova, skroz do stadiona, i na stadionu puno, svuda. Onda smo tek shvatili šta smo napravili, koliko je to značilo za narod", počeo je Mihajlović.

Ipak, govorio je i o peharu namijenjenom prvaku Evrope.

"Taj pehar koji smo donijeli je bio svuda. Ja sam ga nosio u Borovo, Juga ga je nosio kod sebe. On je stajao kod Bine u kolima, držao ga je u gepeku. Kako dođemo u neki lokal, uzima pehar, stavlja na sto i posle se pije. Dođe Pančev, kaže 'Daj mi pehar treba mi da nosim na svadbu' i Bina mu da, on ga nosio u Makedoniju na svadbu. Taj pehar je sav bio izlupan pa su morali da naprave novi. Onaj pehar na Marakani nije original, napravljen je ponovo jer je onaj stari bio izlupan skroz", otkrio je Siniša Mihajlović.