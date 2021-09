Stevan Jovetić je sa dva gola presudio Letoncima u prvom međusobnom duelu u tekućem kvalifikacionom ciklusu, djelovalo je da će napadač Herte biti naša glavna uzdanica i večeras protiv istog rivala, ali je sinoć ipak došlo do neočekivanog problema.

Izvor: FSCG

Stevan je obnovio povredu lista na posljednjem treningu, pa će “hrabri sokoli” bez njega morati da jure pobjedu, jedini rezultat koji bi Crnu Goru ostavio konkurentnom za baraž u grupi G.

“Nešto se neda, dešavaju se ovakve stvari, ali ne odustajemo od cilja. Vjerujem u momke koji su tu. Idemo na pobjedu”, rekao je Radulović sinoć za Arenu, komentarišući povredu Jovetića.

Na zvaničnoj konferenciji za medije, selektor je najavio ofanzivan pristup, a izostanak Jovetića neće uticati na to..

“Imaćemo napadački stil. Ovo su utakmice koje rješava ofanziva i individualna klasa. Imali smo to na umu sa Jovetićem, koji je majstor. Svi znamo da je riješio utakmicu u Rigi sa dva gola. Probaćemo da mu nađemo zamjenu. Pred utakmicu ćemo odlučiti ko će zauzeti njegovo mjesto. Naravno, ne odustajemo od napadačke taktike”, izjavio je Radulović.

Pobjeda je imperativ…

“Večerašnja tri boda su ključ da nastavimo da se borimo za baraž. Do kraja kvalifikacija će biti iznenađenja, a nama je fokus na ovom meču. Želimo da do kraja budemo u igri za baraž, to nam je cilj”, jasan je Radulović.

Naša selekcija poslije pet kola ima sedam bodova, ispred nje su Turska (11), te Holandija i Norveška sa po 10 bodova.

Podsjećamo, utakmica počinje u 20.45 sati.