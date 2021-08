Dve velike transfer "bombe" su već skoro dogovorene, a sad bi mogla da se odigra i treća - PSŽ je u glavnoj ulozi!

Izvor: Profimedia

Nastavlja se ludnica u završnici prelaznog roka. Nakon nekoliko obrta oko Kristijana Ronalda i Kilijana Mbapea, sada bismo mogli da dobijemo još jedan neverovatan transfer.

Pari Sen Žermen želi Erlinga Holanda kao zamenu za fenomenalnog Francuza!

Nikad kraja velikim vestima u poslednjim danima prelaznog roka. Kristijano Ronaldo je rekao da neće da igra za Juventus, pregovarao je sa Mančester sitijem, a na kraju je sva prilika da će se vratiti u Mančester junajted.

Za to vreme, Kilijan Mbape čeka da iz PSŽ-a ode u Real Madrid u transferu vrednom oko 180.000.000 evra, a na njegovo mesto bi mogao da stigne Erling Holand? I sve to do kraja avgusta!

Naime, kako ekskluzivno saznaje britanski "Telegraf", PSŽ se obratio Minu Rajolu da ispita situaciju oko mogućnosti dovođenja Holanda iz Borusije Dortmund na "Park prinčeva".

Za sada im se ne daju male šanse, imajući u vidu koliko je malo vremena ostalo do kraja prelaznog roka, ali sa bogatim Parižanima se nikad ne zna. Dortmund je celog leta jasno slao poruke da od prodaje Holanda u ovom prelaznom roku nema ništa. Ipak, Mino Rajola je u stanju svašta da izvede. Holand je jedan od najvećih svetskih talenata i sigurno je da bi, ukoliko do transfera dođe, PSŽ morao baš ozbiljno da se "otvori". Znajući koliko će inkasirati od prodaje Mbapea, to im neće tako teško pasti...

.@Matt_Law_DTExclusive: Paris Saint-Germain are attempting to make an incredible last-minute swoop to replace Kylian Mbappe with Erling Haalandhttps://t.co/LLCiCCLMDM — Telegraph Football (@TeleFootball)August 27, 2021

Zato treba pratiti do kraja prelaznog roka i ovu opciju, a kao jedno od imena koje se još pominjalo kao opcija za PSŽ jeste Evertonov Brazilac Rišarlison. Sve je manje vremena...