Nole je donio očekivanu odluku - preskočiće Masters pred US Open!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković donio je donekle očekivanu odluku i povukao se sa predstojećeg Mastersa u Sinsinatiju, zakazanog za period od 14. do 22. avgusta.

Nole neće braniti titulu iz 2020. godine jer želi da se posle Olimpijskih igara odmori od velikih napora. Trenutno provodi vrijeme sa porodicom i želi da sa njima bude koji dan duže, do odlaska u Ameriku na US Open (30. avgust - 12. septembar).

"Želim da podijelim sa vama da ću ipak preskočiti turnir u Sinsinatiju kako bih iskoristio što bolje vrijeme za oporavak i proveo što više vremena sa porodicom. Od Australije do Tokija sam baš dosta istrošio energije, pa sam sada skroz okrenut oporavku i pripremama za US Open. Radujem se da vas ponovo vidim u Njujorku", poručio je Đoković u ponedeljak kasno uveče.

Prema kalendaru, između Sinsinatija i US Opena na programu je Vinston Sejlem (od 22. do 28. avgusta). Nole nije prijavljen za to takmičenje. Naravno specijalna pozivnica organizatora za prvog reketa svijeta ne bi bila problem, ali je malo vjerovatno da će srpski igrač tražiti "vajld kard" za turnir koji donosi svega 250 poena.

Podsjetimo, Novak je na Olimpijskim igrama završio na četvrtom jmestu pošto je u meču za bronzu poražen od Španca Pabla Karenja Buste.

Sada mu ostaje da se odmori i pripremi za napad na kalendarski grend slem, pošto je ove sezone podigao pehare na Australijan openu, Rolan Garosu i Vimbldonu.