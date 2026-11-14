Pobjeda na Kipru gotovo sigurno bi nam donijela plasman u baraž za Euro, jer bi bili najbolja ekipa u C Ligi nacija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Igramo za nešto, a to nešto je mnogo važno. Malo je vremena, ali ono što je najvažnije jeste da smo ispunili cilj i ušli u Ligu B. Momci su proslavili što je i normalno, ali shvatili su važnost ove utakmice i nema svrhe da to ponavljam. Moramo kada izađemo na teren da damo sve od sebe. Da uvijek bude borba, želja i volja”, rekao je selektor Mirko Vučinić na pres konferenciji u Limasolu, prenosi CdM.

Na poziciji desnog beka nema Adama Marušića, Marka Vešovića i Milana Roganovića, odsutan je i Andrija Bulatović koji je igrao na tom mjestu protiv Letonije.

“Startovaće Džonatan Drešaj. Mijenja li se formacija? Formacije nisu važne, nije bitno je li 4-3-3, 4-5-1 ili 4-4-2, već kako će igrači da prihvate ono što se od njih traži”, kazao je Vučinić i dodao:

“Idemo na pobjedu. Potajno smo pričali i nadali se da ćemo da osvojimo grupu. To smo uspjeli, i to kolo prije kraja. Sada imamo priliku da idemo stepenicu više. Momci moraju da shvate da su uradili dobru stvar. Pred njima je nešto važno jer bi nam pobjeda gotovo izvjesno donijela baraž. Moraju da preuzmu odgovornost. Moramo da budemo tim – pobjednički tim”, jasan je legendarni napadač.

“Jednostavno, potrebno je vrijeme. Svi zajedno smo radili, zalagali se za jedan isti cilj. To su sve isti igrači, ja sam isti trener… Sada smo pravi tim i gledamo prema naprijed”.

Kiprani su sigurno drugi na tabeli.

“Svaka utakmica je drugačija. Oni su tokom meča u Podgorici mijenjali formaciju. Ne znam kako će to da izgleda sjutra, ali bitno je kako ćemo mi da izgledamo, a siguran sam da ćemo biti pravi”, zaključio je Vučinić, a prenosi CdM.